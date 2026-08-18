러시아 ‘유일 반전 정당’ 총선에 후보 못 낸다···부대표는 징역 11년형

러시아 법원이 러·우크라이나 전쟁에 반대하는 정당이 총선에 후보를 내지 못하도록 결정하고 해당 정당의 부대표에게 징역 11년1개월을 선고했다.

AP통신은 17일(현지시간) 러시아 대법원이 오는 9월18~20일 치러지는 하원(국가두마) 선거에서 야블로코당의 후보 등록을 취소한 원심을 확정했다고 전했다.

지난 6일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 정책을 지지하는 소수 정당 로디나당은 야블로코당의 후보 등록 자격을 박탈해달라는 소송을 제기했다. 로디나당은 야블로코당이 저작권을 침해하고 선거운동 비용 한도를 초과했다고 주장했다.

1993년 창당한 야블로코당은 친서방·자유주의 성향의 정당으로, 이번 총선에 참여할 예정이었던 정당 중 유일하게 러·우 전쟁에 반대해왔다. 최근 야블로코당 지지자들이 늘어나고 있으며 유명 인플루언서들도 야블로코당을 지지하는 영상을 올려 화제가 됐다고 뉴욕타임스는 전했다.

이날 야블로코당에 관한 재판이 열리는 동안 지지자들이 법원 밖에 모였고 이 가운데 수십여명이 경찰에 체포됐다.

니콜라이 리바코프 야블로코당 대표는 판결 이후 당이 대법원 상임위원회에 불복 신청을 할 것이며 필요할 경우 헌법재판소에도 제소할 계획이라고 밝혔다. 리바코프 대표는 “우리 국민이 러시아에서 두려움 없이 평화, 자유, 그리고 삶을 위해 평화롭고 합법적이며 안전한 방식으로 투표할 수 있게 하도록 투쟁을 계속할 것”이라고 말했다.

레프 슐로스베르크 야블로코당 부대표는 이날 별도의 재판에서 러시아 군대의 명예를 훼손하고 전쟁에 관한 허위 정보를 유포했다는 혐의로 징역 11년1개월을 선고받았다. 그는 자신의 텔레그램 채널에서 ‘그녀의 피, 그의 손’이라는 제목을 달고 피투성이 여성과 푸틴 대통령의 사진이 실린 영국 신문 1면 이미지를 공유한 혐의, 우크라이나 전쟁에 대한 온라인 토론에 참여한 혐의 등을 받는다.

러시아는 우크라이나 전면 침공 이후 군의 명예를 훼손하거나 전쟁에 대한 허위 정보를 고의로 유포한 이에게 장기 징역형을 선고할 수 있도록 하는 법률을 제정한 바 있다.

슐로스베르크 부대표는 지난 14일 최종변론에서 “러시아는 지난 30년 동안 자유에 대한 희망에서 인권과 시민의 권리, 자유가 거의 파괴되는 길을 걸어왔다”며 “우크라이나 전쟁은 모든 러시아인의 삶을 예외 없이 바꿨으며 실제 사망자 수가 알려지면 나라 전체가 경악할 것”이라고 말했다.

인권단체들도 이번 판결에 대해 비판 입장을 내놨다. 국제앰네스티 동유럽·중앙아시아 담당 국장 마리 스트러더스는 이날 성명을 통해 “슐로스베르크에 대한 자의적인 기소와 선고는 평화를 촉구하는 표현의 자유를 행사한 것에 대한 노골적인 보복이며 야블로코당의 출마 자격 박탈은 러시아에서 정치적 다원주의와 반전 표현이 설 자리가 없다는 것을 보여준다”고 비판했다.