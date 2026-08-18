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검찰, 쌍방울그룹 압수수색…주가조작 의혹 혐의

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본문 요약

검찰이 쌍방울그룹의 주가조작 의혹과 관련해 강제수사에 착수했다.

대검찰청은 주가조작 의혹 수사를 위해 사건을 금융범죄 중점 검찰청인 서울남부지검에 배당했다.

이후 검찰은 한국거래소에 주가조작 의심 종목 10여개에 대한 불공정거래 심리 분석을 요청했다.

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검찰, 쌍방울그룹 압수수색…주가조작 의혹 혐의

입력 2026.08.18 16:00

  • 박민규 기자

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김성태 전 쌍방울 회장이 지난 4월 28일 서울 여의도 국회에서 열린 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의에서 의원질의에 답하고 있다. 박민규 선임기자

김성태 전 쌍방울 회장이 지난 4월 28일 서울 여의도 국회에서 열린 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의에서 의원질의에 답하고 있다. 박민규 선임기자

검찰이 쌍방울그룹의 주가조작 의혹과 관련해 강제수사에 착수했다.

18일 법조계에 따르면 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부는 이날 오전부터 서울 중구 쌍방울그룹 사무실 등을 상대로 자본시장법 위반 혐의와 관련한 압수수색 영장을 집행하고 있다.

앞서 더불어민주당은 지난 1월 김성태 전 쌍방울 회장과 방용철 전 부회장 등을 자본시장법 위반 혐의로 서울중앙지검에 고발했다. 쌍방울 대북송금 사건의 본질이 이재명 대통령의 경기지사 재직 당시 방북 비용 대납이 아니라 쌍방울 측의 주가조작이라는 취지다.

대검찰청은 주가조작 의혹 수사를 위해 사건을 금융범죄 중점 검찰청인 서울남부지검에 배당했다. 이후 검찰은 한국거래소에 주가조작 의심 종목 10여개에 대한 불공정거래 심리 분석을 요청했다.

한국거래소는 심리를 통해 상당수 종목에서 이상 거래 징후를 포착하자 분석 결과를 검찰에 통보한 것으로 전해졌다. 검찰은 이를 토대로 법원에서 압수수색 영장을 발부받아 강제수사에 나섰다.

검찰은 확보한 압수물 분석 등을 토대로 주가 부양 과정과 김 전 회장 등 그룹 관계자들의 관여 여부 등을 확인할 방침이다.

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