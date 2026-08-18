푸바오·쌍둥이 동생 이름은 ‘O바오’···넷째 아기 판다 ‘전국민 이름 투표’ 시작

쥬바오·쥰바오·린바오·유바오·슈바오 등 5개 에버랜드 30일까지 온·오프라인 투표 동시 진행 판다기지 여행권, 100일 파티 초청 등 선물 증정

에버랜드 판다월드에서 태어난 아기 판다의 이름을 정하기 위한 온·오프라인 국민 투표가 시작됐다.

삼성물산 리조트부문 에버랜드는 판다 가족의 넷째인 아기 판다의 이름을 결정하는 투표 이벤트를 오는 30일까지 진행한다고 18일 밝혔다.

앞서 에버랜드가 지난달 공식 온라인 채널을 통해 진행한 1차 이름 공모에는 1만 건이 넘는 댓글이 달렸다. 에버랜드는 접수된 이름 가운데 주키퍼와 수의사, 유관 부서 임직원으로 구성된 네이밍 선정위원회의 심사를 거쳐 최종 후보 5개를 선정했다.

심사에서는 아기 판다와 이름의 조화, 이름에 담긴 의미, 발음의 용이성 등을 종합적으로 고려했다. 최종 후보는 판다 가족의 돌림자인 ‘바오(宝)’를 포함한 쥬바오(珠宝·진주나 보석처럼 귀하게 사랑받는 보물), 쥰바오(俊宝·뛰어나고 준수한 보물), 린바오(琳宝·아름다운 옥처럼 귀한 보물), 유바오(佑宝·모두의 보호와 축복을 받는 보물), 슈바오(曙宝·새벽빛처럼 밝은 보물) 등 5개다.

투표는 에버랜드 앱과 판다월드 현장 등 온·오프라인에서 누구나 참여할 수 있다. 최종 선정된 이름은 아기 판다가 100일을 맞는 9월 중 발표될 예정이다.

투표 참여자를 위한 경품도 마련됐다. 온라인 투표 참여자 가운데 21명을 추첨해 중국 판다 기지 여행권, 아기 판다 100일 파티 현장 초청권, 아기 판다 발자국 굿즈, 에버랜드 이용권 등을 증정한다. 주한중국대사관 사회관계망서비스(SNS)에서도 아기 판다 이름 투표 이벤트가 함께 진행된다.

한편 이 아기 판다는 지난 6월 3일 오전 10시53분 에버랜드 판다월드에서 엄마 아이바오와 아빠 러바오 사이에서 태어났다. 2020년 푸바오와 2023년 쌍둥이 판다 루이바오·후이바오에 이어 국내에서 태어난 네 번째 자이언트 판다이자 암컷이다.

최근 건강검진에서는 생후 77일째인 아기 판다의 몸무게가 약 3.7kg으로 측정됐다. 출생 당시 171g이었던 몸무게가 20배 이상 늘어난 것으로, 건강하게 성장하고 있는 것으로 확인됐다. 아기 판다의 성장 과정은 에버랜드와 뿌빠TV 등 유튜브 채널, 에버랜드 블로그, 주토피아 네이버 카페 등에서 확인할 수 있다.