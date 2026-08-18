[속보] 브런슨 사령관, 트럼프 ‘한미훈련 축소 지시’ 속 국방부 방문

제이비어 브런슨 주한미군사령관이 하반기 한·미 연합연습인 ‘을지 자유의 방패(UFS)’ 논의를 위해 18일 국방부를 방문했다.
브런슨 사령관은 안규백 국방부 장관과 약 10분간 면담을 하고 UFS 관련 현안을 논의한 것으로 알려졌다.
이날 면담에서는 도널드 트럼프 미국 대통령이 언급한 ‘한·미 연합연습 대폭 축소’ 문제도 거론된 것으로 전해졌다.
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입력 2026.08.18 16:12
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제이비어 브런슨 주한미군사령관이 하반기 한·미 연합연습인 ‘을지 자유의 방패(UFS)’ 논의를 위해 18일 국방부를 방문했다.
브런슨 사령관은 안규백 국방부 장관과 약 10분간 면담을 하고 UFS 관련 현안을 논의한 것으로 알려졌다.
이날 면담에서는 도널드 트럼프 미국 대통령이 언급한 ‘한·미 연합연습 대폭 축소’ 문제도 거론된 것으로 전해졌다.
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