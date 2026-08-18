일주일간 끼임 사망 2명…노동부, 현대중공업 고강도 감독 착수

울산·군산조선소에서 연이어 사망사고

고용노동부가 최근 끼임 사망사고가 잇따라 발생한 HD현대중공업에 대한 근로감독에 착수했다.

노동부는 18일부터 HD현대중공업 본사와 울산·군산조선소, 올해 초고위험 사업장으로 선정된 공장 등을 대상으로 특별감독에 준하는 고강도 감독을 실시한다고 밝혔다. 이번 감독에는 관할 지청뿐 아니라 부산·광주지방고용노동청 소속 감독관과 한국산업안전보건공단 직원 등 62명이 투입된다.

HD현대중공업에서는 지난달 18일 울산조선소에서 우즈베키스탄 국적 하청노동자가 작업 중 끼임 사고로 숨진 데 이어, 같은 달 24일 군산조선소 패널공장 조립라인에서 하청업체 소속 노동자가 끼여 사망하는 사고가 발생했다.

노동부 관계자는 “특별감독 요건에는 해당하지 않아 대신 이에 준하는 고강도 감독을 진행하는 것”이라고 말했다. 특별감독은 하나의 사업장에서 동시에 2명 이상이 숨지거나 최근 1년간 3회 이상의 사망재해가 발생한 경우 등에 실시한다. 다만 노동부는 과거에도 같은 유형의 사망사고가 반복된 점을 고려해 감독 범위를 본사까지 넓혔다.

노동부는 끼임 사고 외에도 부딪힘, 추락, 화재·폭발, 질식 등 중대재해 핵심 안전수칙 이행 여부를 포함한 산업안전보건법 전반에 대해 집중 감독한다는 방침이다. 지난 번 사고 이후 회사가 내놓은 개선조치가 실제 현장에서 이행됐는지도 면밀히 감독한다.

노동부는 감독 과정에서 법 위반 사실이 확인되면 즉시 사법처리한다. 아울러 이번 감독을 일회성으로 끝내지 않고 이후 재감독을 통해 개선조치가 계속 이행되는지도 확인할 계획이다. 김영훈 노동부 장관은 “동일 유형의 중대재해 반복은 기업의 안전관리 체계가 제대로 작동하지 않음을 방증한다”며 “무관용 원칙으로 조치하겠다”라고 밝혔다.