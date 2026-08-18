[속보]조희대 대법원장, 새 대법관 임명 제청…손봉기·김성수 부장판사

조희대 대법원장이 18일 새 대법관 후보로 손봉기 대구지법 부장판사와 김성수 서울고법 부장판사를 이재명 대통령에게 임명 제청했다. 각각 지난 3월 퇴임한 노태악 전 대법관과 오는 9월 임기 만료로 퇴임하는 이흥구 대법관 후임으로 이름을 올렸다.

대법원은 이날 보도자료를 내고 “대법관 후보추천위원회는 천거서와 그밖의 검증자료를 바탕으로 피천거인들에 대한 광범위한 의견을 수렴하고, 실질적인 논의를 거쳐 4명씩의 대법관 후보자를 추천했다”며 “대법원장은 사법부 내외부로부터 다양한 의견을 수렴해 이같이 임명 제청했다”고 밝혔다.

대법원은 “후보자 중 전문적인 법률 지식과 합리적이고 공정한 판단 능력, 사법부 독립과 국민의 기본권 보장에 대한 신념, 사회적 약자와 소수자 보호에 대한 의지 등 대법관으로서의 기본 자질 등을 두루 고려했다”고 설명했다.

손 부장판사는 부산 출생으로 대구 달성고, 고려대 법학과를 졸업했다. 대구·울산 지역 ‘향판’(지역법관)으로 대법원 재판연구관, 사법연수원 교수 등을 역임했다. 김명수 전 대법원장 시절 대구지법원장을 지냈고 2021년부터 대법관 후보로 추천됐다.

김 부장판사는 전남 함평 출생으로 광주 인성고와 한양대 법학과를 졸업했다. 1998년 광주지법 판사로 법관 생활을 시작해 광주지법 해남지원, 서울고법, 법원행정처 윤리감사심의관, 제주지법 부장판사, 청주지법 수석부장판사, 사법연수원 수석교수 등을 거쳤다.

앞서 노태악 전 대법관 후임 후보추천위원회는 지난 1월 손 부장판사를 비롯해 김민기·박순영 서울고법 고법판사, 윤성식 서울고법 부장판사 등 4명을 추천했으나 최종 후보를 둘러싸고 청와대와 사법부 간 견해차로 반년 넘게 제청이 이뤄지지 않았다.

또 지난 4일에는 9월7일 퇴임하는 이흥구 대법관 후임 후보추천위원회가 김성수 부장판사를 포함해 김문관 부산지방법원장, 김예영 서울남부지법 부장판사, 김정중 광주지법 부장판사 등 4명을 후보로 올린 바 있다.

조 대법원장은 이로부터 약 2주 뒤인 이날 손 부장판사와 김 부장판사를 각각 새 대법관에 임명 제청하면서 두 대법관의 후임 후보를 함께 처리하게 됐다. 이 대통령이 임명 동의안을 국회에 제출하면 인사청문회 등 대법관 후임 인선 절차가 본격적으로 시작된다. 다만 후보를 놓고 청와대와의 의견 차이가 큰 것으로 알려져 무사히 인선이 마무리될 지는 미지수다.