트럼프는 왜 애먼 오만에 화풀이를 했을까?

도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 이란과의 종전 협상을 방해할 경우 “폭격을 퍼붓겠다”며 중재국 겸 우방인 오만을 위협한 배경에는 협상 교착에 따른 좌절감이 작용했다는 분석이 나온다. 전날 돌연 한국과의 연합훈련 축소를 지시하며 한국에 대한 불만을 드러낸 것과 연장선상에 있다는 것이다.

뉴욕타임스는 트럼프의 이날 발언에 대해 “이란과의 불안정한 휴전이 공식적으로 붕괴하자 트럼프 대통령은 자신이 시작했지만 끝내지 못하는 전쟁에 대한 좌절감을 드러낸 것”이라고 분석했다. 이날은 미국과 이란이 지난 6월 중순 우여곡절 끝에 체결한 종전 양해각서(MOU)에 따른 60일간의 협상 시한이 공식 종료된 날이다.

앞서 트럼프 대통령은 폭스뉴스와 인터뷰에서 오만이 미국을 방해한다면 “완전히 폭격하겠다”고 군사 행동 가능성을 거론했다. 이후 백악관 집무실에서 취재진의 관련 질문에도 “그들이 그다지 잘 행동했다고 생각하지 않는다”고 답했다. 그러면서도 오만이 구체적으로 무엇을 ‘방해’했는지는 밝히지 않았다. 오만은 전쟁 초기부터 카타르·파키스탄 등과 함께 양국 사이를 오가며 중재를 해왔다.

CNN은 트럼프 대통령이 전날 한·미 연합훈련 축소를 지시하면서 한국 정부를 압박한 데 이어 오만을 공격했다는 점을 짚으며 “(전쟁을 끝내지 못하는 데 대한) 좌절감을 표출하며 우방들에 분풀이를 하며 외교 정책 실패 사례를 쌓고 있다”고 평가했다. 민주당 소속 마크 켈리 상원의원은 “핵심 중재자 오만을 위협하는 것은 전혀 합리적이지 않다”면서 “트럼프가 이 상황에서 빠져나갈 방법을 찾기 전까지 우리는 점점 더 많은 문제가 누적되는 것을 보게 될 것”이라고 CNN에 말했다.

일각에선 트럼프 행정부 내에 오만에 대한 불만이 커지고 있다는 지적도 나온다. 월스트리트저널(WSJ)은 오만에 이란에 더 유리한 방식으로 핵 합의를 중재할 수 있다는 우려가 일부 미국 당국자 사이에 퍼져있으며, 이것이 트럼프 대통령의 분노를 키우고 있다고 보도했다. 또 호르무즈 해협 관리권을 두고 오만과 이란이 벌이는 협상이 결국 해협에 대한 이란의 통제권 강화로 이어질 수 있다는 우려도 존재한다고도 전했다. 실제 최근 중재 시도 대부분은 카타르와 파키스탄을 통해 이뤄졌는데, 미국이 오만을 배제했기 때문이라는 게 WSJ의 설명이다.

한편 트럼프 대통령이 공을 들인 가자지구 평화구상도 돌파구를 찾지 못하고 있다. 트럼프 대통령의 사위이자 특사인 재러드 쿠슈너는 이날 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 예루살렘에서 회담했다. 전날 이집트에서 하마스 수장 칼릴 알하이야와 만난 데 이은 것이다.

4시간에 걸친 회담에서 양측은 비무장화와 공중보건 문제를 각각 다룰 두 개의 실무그룹을 설치하는 데 합의했다. 그러나 이스라엘이 가자지구 내 하마스의 완전 무장해제 전까지 철군은 없다는 기존 입장을 되풀이하면서 큰 진전 없이 끝났다. 하마스는 이스라엘군 철수가 선행돼야 무장 해제를 할 수 있다는 입장이다.