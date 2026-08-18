‘붕괴사고’ 광명 신안산선, 시민이 안전 챙긴다···“공사 전 과정 점검에 시민 참여”

붕괴 사고가 발생한 신안산선 광명 구간(일직동 신안산선 5-2공구)의 남은 공사에 대한 안전 관리에 광명시민들이 직접 참여한다.

광명시는 18일 오후 시청 중회의실에서 신안산선 시공사인 포스코이앤씨와 함께 ‘시민안전 공동선언식’을 열었다. 선언식에는 박승원 광명시장, 김광웅 시민 대표, 김대현 포스코이앤씨 신안산선 사업실장 등이 참석했다.

신안산선 광명 구간은 관련 부처 승인 이후 이르면 다음달쯤 공사를 재개할 예정이다. 참석자들은 공사 전 과정에서 시민이 직접 참여하고 안전성을 확인할 수 있는 안전관리 체계를 구축·운영하기로 뜻을 모았다.

협약에 따라 시민대표들은 시민을 대변해 공사 현장을 직접 확인하고 위험 요인을 점검·제안하는 시민 안전 점검의 주체로 참여한다. 또 ‘시민안심 현장 확인의 날’을 정례화해 주요 공정과 안전관리 현황을 함께 확인하고, 현장에서 발견되는 위험 요인과 개선 사항을 공동으로 점검하기로 했다.

박승원 광명시장은 “신안산선 건설이라는 대형 공사가 시민의 신뢰 속에 안전하게 마무리될 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다”며 “시민의 목소리를 안전관리의 중심에 두고 민·관·사가 공사 전 과정을 함께 확인하고 점검하는 체계를 구축해 전국적인 시민참여형 안전관리 모델을 만들어 가겠다”고 밝혔다.

앞서 지난해 4월 11일 광명 일직동 신안산선 5-2공구에서 지하터널 공사 현장과 상부 도로가 무너져 노동자 1명이 숨지고 1명이 크게 다쳤다.

사고 직후 공사가 전면 중단됐으며, 시는 재발 방지와 공정 투명성 확보를 위해 주민대표 등이 참여하는 신안산선 시민안전민관협의체를 구성해 복구 공정 진행 상황 등을 점검해왔다.