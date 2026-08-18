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“김앤장 변호사, 대검 간부 만난 뒤 대검 지시 따르는 게 어떻겠냐고”···쿠팡 수사무마 재판에 문지석 증인 출석

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본문 요약

문지석 수원고검 검사가 쿠팡 수사무마 의혹 재판에 증인으로 나와 쿠팡 측을 변호하던 김앤장 변호사가 대검찰청 회유 시도를 했을 수 있다는 취지로 진술했다.

특검은 같은 날 지청 출입명세를 제시하며 "권 변호사는 증인을 방문하고, 김동희 검사도 방문했는데 이 사실을 당시에 알았느냐"고 물었다.

문 검사는 "그날 김 검사도 방문한 사실은 오늘 처음 알게 됐다"며 "권 변호사와 가족모임도 하고 친한 사이라는 얘기를 이후에 김 검사에게 말할 기회가 있었고, 그때 ' 찾아왔느냐'고 물으니 '찾아오지 않았다'고 했다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“김앤장 변호사, 대검 간부 만난 뒤 대검 지시 따르는 게 어떻겠냐고”···쿠팡 수사무마 재판에 문지석 증인 출석

입력 2026.08.18 16:38

  • 임현경 기자

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지난해 10월 국회 법제사법위원회에서 열린 2025년 국정감사에서 문지석 당시 광주고검 부장검사가 의원 질의에 답변하고 있다. 권도현 기자

지난해 10월 국회 법제사법위원회에서 열린 2025년 국정감사에서 문지석 당시 광주고검 부장검사가 의원 질의에 답변하고 있다. 권도현 기자

문지석 수원고검 검사가 쿠팡 수사무마 의혹 재판에 증인으로 나와 쿠팡 측을 변호하던 김앤장 변호사가 대검찰청 회유 시도를 했을 수 있다는 취지로 진술했다. 당시 대검찰청 간부를 만나고 온 김앤장 변호사가 자신에게 “대검 수사 지시를 따르는 게 어떻겠냐”고 의견을 물은 것을 두고 내놓은 해석이다.

서울중앙지법 형사합의28부(재판장 한대균)는 18일 직권남용권리행사방해 혐의 등을 받는 엄희준 광주고검 검사와 김동희 부산고검 검사의 3차 공판을 진행했다. 이날 법정에는 쿠팡 수사무마 의혹을 처음으로 제기한 문 검사가 증인으로 출석했다.

쿠팡 수사무마 의혹은 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)의 일용직 노동자 퇴직금 체불 혐의 사건 수사를 맡은 인천지검 부천지청에서 사건 처리 방향을 두고 갈등을 빚으면서 시작됐다.

문 검사는 당시 인천지검 부천지청 부장검사로 수사를 이끌었다. 그는 쿠팡 측에 혐의점이 있다고 보고 수사를 이어갔지만, 당시 지휘부로부터 ‘불기소 처분을 해라’는 외압을 받았다고 폭로했다. 안권섭 상설특검팀은 이 의혹을 수사한 뒤 부천지청장과 차장이었던 엄 검사와 김 검사가 수사외압을 행사했다고 판단하고 두 사람을 기소했다.

문 검사는 법정에서 쿠팡 측 변호인인 권모 김앤장 변호사가 자신에게 지휘부와의 친분을 언급했다고 밝혔다. 문 검사는 2024년 6월25일 권 변호사와의 면담을 떠올리며 “(권 변호사가) 찾아온 이유는 부장이 바뀌었으니 사건 환기하러 온 것이기 때문에 저는 포커페이스를 유지하고 ‘잘 검토해보겠다’는 얘기를 했다”며 “그런데 말미에 (권 변호사가) 굳이 할 필요 없는 말을 했다”고 했다.

특검은 “당시 권 변호사가 증인(문 검사)에게 김동희 검사와 검사 시절 친한 동기 언니였고 자녀들이 같은 학교와 학원을 다녀 가족모임 하는 매우 친밀한 관계라고 말한 게 사실이냐”고 물었다. 이에 문 검사는 “네 맞다. 굳이 그 자리에서 할 필요 없는데 했다”고 답했다.

특검은 같은 날 지청 출입명세를 제시하며 “권 변호사는 증인을 방문하고, 김동희 검사도 방문했는데 이 사실을 당시에 알았느냐”고 물었다.

문 검사는 “그날 김 검사도 방문한 사실은 오늘 처음 알게 됐다”며 “권 변호사와 가족모임도 하고 친한 사이라는 얘기를 이후에 김 검사에게 말할 기회가 있었고, 그때 ‘(권 변호사가) 찾아왔느냐’고 물으니 (김 검사는) ‘찾아오지 않았다’고 했다”고 말했다.

문 검사는 또 지난해 2월에도 권 변호사가 찾아왔다고 밝혔다. 특검은 지난해 2월6일 권 변호사의 검찰청 출입 내역을 제시하며 “오후 2시45분부터 오후3시36분까지 이모 당시 대검찰청 노동지원과장을 방문한 사실을 알고 있었느냐”고 물었다. 이에 문 검사는 “몰랐지만 김앤장 변호사 특성상 대검에 방문할 걸 예상했다”고 말했다.

특검은 “권 변호사가 이 과장을 방문한 지 열흘 뒤인 지난해 2월18일 증인을 방문했고, 이때 증인에게 부천지청 자체 판단보다는 대검 공공수사부 판단을 받아 처리하는 게 좋지 않겠느냐는 의견을 준 게 맞느냐”고 물었다.

문 전 검사는 “사실이다. (당시엔) 저희가 기록을 전체적으로 파악하는 상황이었고 권 변호사가 와서 던지는 말의 의중을 파악 가능한 정도였다”고 말했다. 이어 “(권 변호사가) 대뜸 ‘부천지청 판단보단 대검 공공수사부의 지휘를 받아야 할 상황이 아니냐’고 물어봤고, 저는 ‘이렇게 말하는 걸 보니 김앤장에서 대검 공공수사부에도 양념을 쳤거나 양념을 치겠구나’ 하고 짐작했다”고 답했다.

이 전 과장은 쿠팡 사건을 수사하던 인천지검 부천지청이 대검에 ‘쿠팡을 혐의없음 처분하겠다’고 보고한 다음 날인 지난해 3월7일 권 변호사와 28분간 통화한 사실이 드러나 유착 의혹이 불거졌던 인물이다. 다만 특검은 이런 사실을 확인하고 두 인물 간 유착 의혹을 수사했으나, 뚜렷한 혐의점을 찾지는 못한 채 엄 검사와 김 검사만을 재판에 넘겼다.

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