“김앤장 변호사, 대검 간부 만난 뒤 대검 지시 따르는 게 어떻겠냐고”···쿠팡 수사무마 재판에 문지석 증인 출석

문지석 수원고검 검사가 쿠팡 수사무마 의혹 재판에 증인으로 나와 쿠팡 측을 변호하던 김앤장 변호사가 대검찰청 회유 시도를 했을 수 있다는 취지로 진술했다. 당시 대검찰청 간부를 만나고 온 김앤장 변호사가 자신에게 “대검 수사 지시를 따르는 게 어떻겠냐”고 의견을 물은 것을 두고 내놓은 해석이다.

서울중앙지법 형사합의28부(재판장 한대균)는 18일 직권남용권리행사방해 혐의 등을 받는 엄희준 광주고검 검사와 김동희 부산고검 검사의 3차 공판을 진행했다. 이날 법정에는 쿠팡 수사무마 의혹을 처음으로 제기한 문 검사가 증인으로 출석했다.

쿠팡 수사무마 의혹은 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)의 일용직 노동자 퇴직금 체불 혐의 사건 수사를 맡은 인천지검 부천지청에서 사건 처리 방향을 두고 갈등을 빚으면서 시작됐다.

문 검사는 당시 인천지검 부천지청 부장검사로 수사를 이끌었다. 그는 쿠팡 측에 혐의점이 있다고 보고 수사를 이어갔지만, 당시 지휘부로부터 ‘불기소 처분을 해라’는 외압을 받았다고 폭로했다. 안권섭 상설특검팀은 이 의혹을 수사한 뒤 부천지청장과 차장이었던 엄 검사와 김 검사가 수사외압을 행사했다고 판단하고 두 사람을 기소했다.

문 검사는 법정에서 쿠팡 측 변호인인 권모 김앤장 변호사가 자신에게 지휘부와의 친분을 언급했다고 밝혔다. 문 검사는 2024년 6월25일 권 변호사와의 면담을 떠올리며 “(권 변호사가) 찾아온 이유는 부장이 바뀌었으니 사건 환기하러 온 것이기 때문에 저는 포커페이스를 유지하고 ‘잘 검토해보겠다’는 얘기를 했다”며 “그런데 말미에 (권 변호사가) 굳이 할 필요 없는 말을 했다”고 했다.

특검은 “당시 권 변호사가 증인(문 검사)에게 김동희 검사와 검사 시절 친한 동기 언니였고 자녀들이 같은 학교와 학원을 다녀 가족모임 하는 매우 친밀한 관계라고 말한 게 사실이냐”고 물었다. 이에 문 검사는 “네 맞다. 굳이 그 자리에서 할 필요 없는데 했다”고 답했다.

특검은 같은 날 지청 출입명세를 제시하며 “권 변호사는 증인을 방문하고, 김동희 검사도 방문했는데 이 사실을 당시에 알았느냐”고 물었다.

문 검사는 “그날 김 검사도 방문한 사실은 오늘 처음 알게 됐다”며 “권 변호사와 가족모임도 하고 친한 사이라는 얘기를 이후에 김 검사에게 말할 기회가 있었고, 그때 ‘(권 변호사가) 찾아왔느냐’고 물으니 (김 검사는) ‘찾아오지 않았다’고 했다”고 말했다.

문 검사는 또 지난해 2월에도 권 변호사가 찾아왔다고 밝혔다. 특검은 지난해 2월6일 권 변호사의 검찰청 출입 내역을 제시하며 “오후 2시45분부터 오후3시36분까지 이모 당시 대검찰청 노동지원과장을 방문한 사실을 알고 있었느냐”고 물었다. 이에 문 검사는 “몰랐지만 김앤장 변호사 특성상 대검에 방문할 걸 예상했다”고 말했다.

특검은 “권 변호사가 이 과장을 방문한 지 열흘 뒤인 지난해 2월18일 증인을 방문했고, 이때 증인에게 부천지청 자체 판단보다는 대검 공공수사부 판단을 받아 처리하는 게 좋지 않겠느냐는 의견을 준 게 맞느냐”고 물었다.

문 전 검사는 “사실이다. (당시엔) 저희가 기록을 전체적으로 파악하는 상황이었고 권 변호사가 와서 던지는 말의 의중을 파악 가능한 정도였다”고 말했다. 이어 “(권 변호사가) 대뜸 ‘부천지청 판단보단 대검 공공수사부의 지휘를 받아야 할 상황이 아니냐’고 물어봤고, 저는 ‘이렇게 말하는 걸 보니 김앤장에서 대검 공공수사부에도 양념을 쳤거나 양념을 치겠구나’ 하고 짐작했다”고 답했다.

이 전 과장은 쿠팡 사건을 수사하던 인천지검 부천지청이 대검에 ‘쿠팡을 혐의없음 처분하겠다’고 보고한 다음 날인 지난해 3월7일 권 변호사와 28분간 통화한 사실이 드러나 유착 의혹이 불거졌던 인물이다. 다만 특검은 이런 사실을 확인하고 두 인물 간 유착 의혹을 수사했으나, 뚜렷한 혐의점을 찾지는 못한 채 엄 검사와 김 검사만을 재판에 넘겼다.