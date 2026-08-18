한국어 삭제해도 ‘불법 도박’···선거·날씨에 베팅하던 폴리마켓, 국내 접속 차단된다

방미심위, ‘사행성 인정 및 접속 차단’ 의결 “기술적 특성 등으로 법 적용 회피할 수 없어”

사행성 논란이 일어온 해외 예측시장 플랫폼 ‘폴리마켓(Polymarket)’의 국내 접속이 차단된다.

방송미디어통신심의위원회(방미심위)는 18일 통신심의소위원회를 열어 불법 도박이라는 지적을 받아온 폴리마켓의 사행성을 인정하고 접속 차단을 의결했다. 방미심위는 폴리마켓이 형법상 도박 방조 및 도박장소 개설을 목적으로 하는 정보, 국민체육진흥법상 ‘유사행위’를 목적으로 하는 정보에 해당한다고 판단했다.

폴리마켓은 각종 이슈의 결과를 예측해 가상자산을 베팅하는 미국의 예측시장 플랫폼이다. 각 나라의 선거나 스포츠 이벤트 결과부터 날씨, 각국 중앙은행의 금리 인상 여부, 중동전쟁 휴전 등 다양한 주제가 베팅 대상이 돼 사행성 논란이 일었다. 국내에선 지난 5월 말 경찰이 이용자들을 도박 혐의로 입건해 수사에 나섰고, 방미심위는 경찰청 등의 심의 신청을 받아 지난달 폴리마켓에 대한 심의에 착수했다.

방미심위는 “정치·경제·국제관계·스포츠·선거·날씨 등 이용자가 통제할 수 없는 사건의 결과에 따라 재산상 이해득실이 극단적으로 결정되는 폴리마켓의 승자독식형 손익구조가 사행심을 조장한다”고 판단했다.

폴리마켓 운영자가 마켓 개설 및 거래 규칙 설정 등 플랫폼 전반을 운영·관리하고, 가상자산의 입·출금 및 정산 시스템을 통해 이용자의 자금이 실질적으로 모집·교부되는 환경을 조성하면서 지분 거래 수수료로 경제적 이익을 얻고 있는 점도 고려됐다.

폴리마켓 측은 의견진술을 통해 플랫폼에서 제공하던 한국어 서비스를 삭제했고 원화 결제도 불가하다는 점을 들며 정보통신망법 적용 대상이 아니라고 주장했다.

또 자금을 직접 집금·관리하거나 체육진흥투표권을 발행하지 않아 형법 및 국민체육진흥법 위반 요건이나 ‘사행행위’ 요건을 충족하지 않는다고 해명했다.

하지만 방미심위는 “한국어 서비스 제공 여부나 탈중앙화·중앙집중형 기술 등 기술적 특성이나 서비스 방식을 이유로 국내 법령 적용을 회피할 수는 없다”고 지적했다.

이어 “‘8월 서울 강수량’ 등 국내 특화 이슈를 대상으로 하면서 우연성에 기반한 승자독식형 손익구조를 바탕으로 국내 이용자에게 사실상 불법 도박 환경을 제공하고 있는 만큼, 이용자 보호를 위해 접속차단은 불가피하다”고 밝혔다.

방미심위에 따르면 해외 주요국들도 폴리마켓 관련 규제에 나서고 있다. 프랑스는 폴리마켓이 이용자에게 막대한 손실을 초래할 수 있고 일부 베팅의 조작 가능성이 있는 등 불법 도박 서비스를 제공하고 있다는 이유로 지난달 16일부터 접속을 차단했다. 호주와 독일도 폴리마켓을 불법 온라인 도박 서비스로 판단해 각각 지난해 8월과 9월 접속을 막았다.