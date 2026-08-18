광복절 연휴 남부 곳곳 ‘평생에 한 번 볼’ 기습호우···기상청 예보 소용없는 폭우 반복되나

지난 광복절 연휴 남해안 지역을 중심으로 역대 강수량 기록을 갈아치운 재난성 호우가 내리면서 침수·고립 피해가 속출했다. 지구온난화로 해수면 온도가 상승하고 대기 중 수증기 양이 증가하면서 이번 폭우와 같은 극한 기상 현상의 빈도와 강도가 증가할 것으로 우려된다.

18일 기상청 자동관측기상장비(AWS) 관측자료를 보면 지난 15일부터 17일까지 사흘간 경남 거제에는 928.0㎜, 통영에는 752.8㎜의 비가 내렸다. 거제와 통영의 평년 여름철(6~8월) 강수량은 각각 935.1㎜와 728.8㎜다. 사흘 만에 거제에는 평년 여름철 강수량의 99%에 해당하는 비가 내렸고, 통영에는 한여름 석 달 동안 내릴 비보다 많은 양이 쏟아진 셈이다.

특히 거제에는 지난 17일 하루에만 654.3㎜의 비가 내렸다. 전국 97개 종관기상관측지점(ASOS)에서 관측된 역대 일 강수량 가운데 세 번째로 많은 양이다. 역대 1·2위는 2002년 8월31일 태풍 ‘루사’가 상륙했을 당시 강원 강릉(870.5㎜)과 대관령(712.5㎜)에서 관측됐다.

거제에서는 전날 오전 1시32분부터 한 시간 동안 124.5㎜의 비가 쏟아졌다. 1972년 근대 관측이 시작된 이후 거제에서 관측된 가장 강한 비다. 이번 폭우 이전 국내에서 시간당 120㎜ 이상의 비가 관측된 사례는 5번에 불과하다. 지난해 9월7일 군산(152.2㎜), 2024년 7월10일 군산(131.7㎜), 1998년 8월6일 인천 강화(123.5㎜), 2018년 9월1일 제주 서귀포(120.7㎜) 등이다.

기상청은 이번 연휴 거제에 내린 비를 통계적으로 ‘200년에 한 번’, 통영에 내린 비를 ‘100년에 한 번’ 나타날 수준의 극한호우로 분석했다.

경남과 전남광주, 제주 곳곳에서도 폭우가 쏟아졌다. 부산 가덕도에는 사흘간 481.5㎜, 경남 고성에는 429.0㎜, 사천에는 420.5㎜, 남해에는 313.2㎜, 창원에는 306.0㎜의 비가 내렸다. 제주 서귀포시 성산읍 수산리에서도 453㎜의 강수량이 관측됐다. 지난 16일 전남광주 목포시에는 시간당 66.4㎜의 비가 내려 역대 시간당 최다 강수량 기록을 경신했다.

이번 폭우는 기상청의 당초 예상을 크게 뛰어넘었다. 기상청은 지난 15일 부산·울산·경남에 17일까지 200㎜ 이상의 비가 내릴 것으로 예보하고, 강한 비는 16일 새벽부터 오전 사이 전남광주 동부 남해안과 경남 서부 남해안, 지리산 부근에 집중될 것으로 전망했다. 실제로는 예보보다 훨씬 많은 비가 더 오랫동안 이어졌다.

제13호 태풍 ‘돌핀’이 약화한 저기압이 기상청 예측보다 더 남쪽으로 접근하면서 폭우 피해가 커진 것으로 보인다. 이현호 공주대 대기과학과 교수는 “이번처럼 강한 비구름은 상륙하면서부터 세력이 약해지기 때문에 어느 육지에 가장 먼저 접근하냐에 따라 강수량이 크게 달라진다”며 “저기압 접근 경로가 조금만 더 위쪽으로 올라갔더라면 전남광주·전북 지역을 중심으로 강수가 집중해서 나타났을 수 있지만 저기압 경로가 예상보다 남쪽으로 내려오면서 남해안에 걸친 지역에 많은 비가 내린 것으로 보인다”고 말했다.

여기에 한반도 동쪽의 고기압이 강화되면서 저기압이 빠져나가지 못하고 남해안 부근에 장시간 머문 것도 기록적인 강수량을 만든 원인이 됐다. 기상청은 특히 거제 주변의 지형적 영향으로 저기압이 강하게 발달한 상황에서 고온다습한 공기가 지속해서 유입되면서 강수가 집중됐다고 이날 설명했다.

우진규 기상청 통보관은 “수증기를 유입시키는 하층제트는 이동하면서 강수에 영향을 주는 것이 일반적이지만 이번에는 한 지역에 머물면서 시간당 70㎜ 안팎의 비를 뿌려 강수량이 기하급수적으로 늘어났다”며 “기상청 예보에는 과거 통계 자료 등을 활용하는데 이번처럼 전례 없는 폭우가 내릴 때에는 예측이 매우 어렵다”고 말했다.

문제는 기후변화가 심화할수록 이처럼 과거의 경험을 뛰어넘는 극한 기상 현상이 잦아질 수 있다는 점이다. 지구온난화로 해수면 온도가 상승하고 대기가 머금을 수 있는 수증기의 양이 늘면서 극한호우가 발생할 수 있는 조건도 강화되고 있다. 이준이 부산대 기후과학연구소 교수는 “지구온난화가 심화하면서 해수면 온도가 상승하고 대기 수증기 함량이 올라가 특정 지역에 비가 얼마나 내릴지 예측하는 일은 점차 어려워지고 있다”며 “다만 극한 고온 현상이 잦아지고 시간당 강우 강도가 강해지는 등 복합기후재난의 빈도와 강도가 점차 커질 것이라는 점은 자명한 사실”이라고 말했다.

기상청이 기록적인 강수를 사전에 정확히 예측하는 데는 한계가 있다. 이현호 교수는 “기상청이 예보할 때는 다양한 스펙트럼의 자료를 참고하는데 하루 600㎜, 사흘간 900㎜가 넘는 강수는 자주 있는 일이 아니기 때문에 특정 모델이 이를 예측했더라도 이처럼 기록에 가까운 숫자를 실제 예보로 전달하는 것은 현실적으로 어려울 수 있다”며 “기온은 며칠에 걸쳐 오르기 때문에 기존 기온을 참고해 기록적인 수치도 예보할 수 있지만, 비는 짧은 시간에 집중적으로 내릴 수 있어 예보가 더 어렵다”고 말했다.