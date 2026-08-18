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수색∼광명 지하에 KTX 전용선로 2036년 개통…‘서울∼광명’ 9분 단축된다

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본문 요약

서울 수색에서 경기 광명까지 지하를 관통하는 고속철도 전용선로가 뚫린다.

현재 서울∼광명 구간은 KTX, 일반열차, 전동차, 화물열차가 선로를 함께 사용하고 있어서 운행 시간 단축과 증편에 한계가 있다.

수색∼광명 KTX 전용선로가 개통되어 고속철도와 일반철도의 운행 경로가 분리되면 운행시간이 크게 단축될 전망이다.

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수색∼광명 지하에 KTX 전용선로 2036년 개통…‘서울∼광명’ 9분 단축된다

입력 2026.08.18 17:05

수정 2026.08.18 17:40

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  • 유설희 기자

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총 사업비 ‘3조2330억원’ 투입

행신~광명 구간 17분30초 줄어

운행 횟수 하루 147회→183회

서울역 승강장에서 승객들이 KTX 산천과 SRT가 하나로 연결된 중련열차를 타기 위해 승강장을 걸어 가고 있다. 정지윤 선임기자

서울역 승강장에서 승객들이 KTX 산천과 SRT가 하나로 연결된 중련열차를 타기 위해 승강장을 걸어 가고 있다. 정지윤 선임기자

서울 수색에서 경기 광명까지 지하를 관통하는 고속철도(KTX) 전용선로가 뚫린다. 2036년 개통이 목표로, 서울~광명 구간 운행시간은 9분 정도 단축될 전망이다.

국토교통부는 서울 수색에서 경기 광명까지 24.5㎞ 구간에 지하 KTX 전용선을 건설하는 내용의 건설사업 기본계획을 오는 19일 확정·고시한다고 18일 밝혔다.

이번 사업은 총사업비 3조2330억원을 투입해 수색∼서울∼용산∼광명 구간에 지하 KTX 전용선을 건설한다.

현재 서울∼광명 구간은 KTX, 일반열차, 전동차, 화물열차가 선로를 함께 사용하고 있어서 운행 시간 단축과 증편에 한계가 있다.

수색∼광명 KTX 전용선로가 개통되어 고속철도와 일반철도의 운행 경로가 분리되면 운행시간이 크게 단축될 전망이다. 행신∼광명 구간은 약 17분30초 줄고, 서울∼광명 구간은 9분가량 단축될 전망이다.

KTX 운행 횟수도 238회까지 가능해지면서 현재 하루 147회에서 183회로 늘어날 예정이다.

김태병 국토부 철도국장은 “수색∼광명 고속철도 전용선이 건설되면 서울과 용산에서 운행하는 고속열차가 더 빠르고 자주 운행할 수 있게 된다”며 “평택~오송 고속철도 용량 확충사업과 연계하여 국민이 더욱 편리하게 고속철도를 이용할 수 있도록 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.

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