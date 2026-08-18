수색∼광명 지하에 KTX 전용선로 2036년 개통…‘서울∼광명’ 9분 단축된다

총 사업비 ‘3조2330억원’ 투입 행신~광명 구간 17분30초 줄어 운행 횟수 하루 147회→183회

서울 수색에서 경기 광명까지 지하를 관통하는 고속철도(KTX) 전용선로가 뚫린다. 2036년 개통이 목표로, 서울~광명 구간 운행시간은 9분 정도 단축될 전망이다.

국토교통부는 서울 수색에서 경기 광명까지 24.5㎞ 구간에 지하 KTX 전용선을 건설하는 내용의 건설사업 기본계획을 오는 19일 확정·고시한다고 18일 밝혔다.

이번 사업은 총사업비 3조2330억원을 투입해 수색∼서울∼용산∼광명 구간에 지하 KTX 전용선을 건설한다.

현재 서울∼광명 구간은 KTX, 일반열차, 전동차, 화물열차가 선로를 함께 사용하고 있어서 운행 시간 단축과 증편에 한계가 있다.

수색∼광명 KTX 전용선로가 개통되어 고속철도와 일반철도의 운행 경로가 분리되면 운행시간이 크게 단축될 전망이다. 행신∼광명 구간은 약 17분30초 줄고, 서울∼광명 구간은 9분가량 단축될 전망이다.

KTX 운행 횟수도 238회까지 가능해지면서 현재 하루 147회에서 183회로 늘어날 예정이다.

김태병 국토부 철도국장은 “수색∼광명 고속철도 전용선이 건설되면 서울과 용산에서 운행하는 고속열차가 더 빠르고 자주 운행할 수 있게 된다”며 “평택~오송 고속철도 용량 확충사업과 연계하여 국민이 더욱 편리하게 고속철도를 이용할 수 있도록 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.