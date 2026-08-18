통합안 요구했는데 목포대·순천대 ‘각자 신청’···전남광주 의대 신설 대응도 도마

정부 제출 시한 이틀 앞두고 단일안 불발 시, 단독 신청·대학 선정권 부여 등 요청

전남광주 국립의과대학 신설을 추진하는 목포대와 순천대가 끝내 단일안을 마련하지 못하고 각각 신청서를 내기로 했다. 정부가 요구한 통합 계획서 제출이 사실상 어려워지면서 의대 신설도 다시 불투명해졌다.

18일 전남광주시 등에 따르면 목포대와 순천대는 각각 의대 신설 관련 자료를 시에 제출하기로 했다. 시가 정부에 낼 추진계획서를 검토하기 위해 이날까지 자료 제출을 요청한 데 따른 것이다. 앞서 정부는 지난 6일 전남광주시와 두 대학에 통합을 전제로 한 의대 신설 추진계획서를 오는 20일까지 제출하도록 했다. 의대와 대학병원 위치를 합의하고 교육시설·교육병원·교원 확보 방안 등을 함께 마련하도록 했다.

하지만 두 대학은 단일안을 만들지 못했다. 이날 제출하는 자료에는 의대 신설 필요성과 신청 정원, 지자체 지원계획 등 일부 항목만 담겼다. 의대 운영과 교육시설, 교원 확보 등 두 대학의 합의가 필요한 내용은 빠졌다. 두 대학은 지난달부터 여러 차례 협상했지만, 의대와 대학본부 위치 등을 놓고 접점을 찾지 못했다. 지난 14일에는 민형배 시장과 두 대학 총장이 만나 막판 조율에 나섰지만 합의에 실패했다.

이번 사태는 그간 예견됐다는 지적도 나온다. 목포대와 순천대는 2024년 11월 의대 신설을 전제로 대학 통합에 합의했지만 이후 의대와 대학본부 위치 등을 놓고 충돌을 반복했다. 그런데도 전남광주시는 합의 불발에 대비한 별도 방안을 미리 마련하지 못했다.

한 지역 정가 관계자는 “수년간 갈등이 반복됐는데도 대안을 준비하지 못했다면 두 대학과 행정 모두 책임을 피하기 어렵다”며 “의대 신설은 대학의 유치전이 아니라 주민 의료권이 걸린 문제”라고 지적했다.

막판 합의 가능성도 높지 않다. 순천지역 시민사회단체와 주민 등 200여명은 이날 오전 서울에서 순천대 의대와 전남 동부권 대학병원 설립을 촉구하는 상경 집회를 열었다. 김문수 더불어민주당 의원도 현장에서 삭발하며 순천대 의대 유치를 요구했다.

전남광주가 통합안을 내지 못하면서 의대 신설 기회를 다른 지역에 빼앗길 수 있다는 우려도 나온다. 정부는 2030학년도 신설 국립의대 정원 100명을 배정할 후보지로 전남광주와 경북을 선정했다. 경북은 국립경국대를 중심으로 단일 추진계획서를 준비하고 있다.

전남광주시는 20일까지 지자체가 작성할 수 있는 내용을 우선 정부에 제출할 예정이다. 특히 두 대학의 단독 신청을 허용해 달라고 교육부와 협의할 방침이다. 교육부가 두 대학 가운데 한 곳을 직접 선정하거나 전남광주시에 대학 선정 권한을 주도록 하는 방안도 함께 건의할 계획이다.

전남광주시 관계자는 “교육부가 어떤 판단을 할지는 현재로서는 알 수 없다”며 “지역 의대 신설이 무산되지 않도록 끝까지 설득하고 협의하겠다”고 말했다.