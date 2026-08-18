주룽지 영결식 엄수…시진핑 고개 숙여 세 번 인사

베이징 바바오산 혁명공원 화장 시진핑 등 전·현직 지도부 배웅 후진타오 전 주석 화환으로 애도

주룽지 전 중국 국무원 총리의 영결식이 18일 베이징에서 엄수됐다.

신화통신에 따르면 주 전 총리의 유해는 이날 오전 중국 전·현직 지도자들이 안장되는 베이징 바바오산 혁명공묘에서 화장됐다. 혁명공묘 대강당에는 검은색 바탕에 흰색 글씨로 ‘주룽지 동지를 깊이 애도한다’는 문구가 걸렸고 그 아래에는 주 전 총리의 영정이 놓였다.

시진핑 중국 국가주석을 비롯해 리창·자오러지·왕후닝·차이치·딩쉐샹·리시 등 중국공산당 중앙정치국 상무위원과 한정 국가부주석이 이날 오전 영결식장을 찾았다. 시 주석 등은 주 전 총리의 관 앞에서 묵념한 뒤 세 차례 허리를 숙여 인사하고 유족들과 일일이 악수하며 위로의 뜻을 전했다.

후진타오 전 국가주석은 조화를 보내 애도의 뜻을 표했다.

신화통신은 주 전 총리가 위중했을 때와 별세한 이후 시 주석을 비롯한 현 지도부와 후 전 주석 등이 병원을 찾는 등 다양한 방식으로 애도를 표하고 유족을 위로했다고 전했다.

이날 베이징 톈안먼 광장과 중국 곳곳의 주요 관공서에 조기가 게양됐다. 신화통신은 톈안먼, 신화먼, 인민대회당, 외교부를 비롯해 각 성·자치구·직할시의 당위원회와 정부 소재지, 홍콩과 마카오 특별행정구 정부 청사와 각지의 국경 출입국관리소, 해외 주재 중국 대사관과 영사관 등에서 일제히 조기가 게양됐다고 전했다.

주 전 총리는 지난 12일 베이징에서 병환으로 별세했다. 향년 98세. 중국공산당 중앙위원회와 전국인민대표대회 상무위원회, 국무원, 전국인민정치협상회의는 부고에서 주 전 총리를 “중국공산당의 우수한 당원이자 오랜 시련을 겪은 충성스러운 공산주의 전사, 뛰어난 무산계급 혁명가·정치가, 당과 국가의 탁월한 지도자”라고 평가했다.

주 전 총리는 1998년부터 2003년까지 국무원 총리를 지냈으며 중국의 시장경제 개혁을 주도했다. 총리 재임 기간 금융·재정 개혁 등을 추진해 중앙정부가 강력한 재정 권한을 갖도록 했고, 국유기업 개혁과 주택시장 자유화 조치 등을 도입했다. 2001년 중국의 세계무역기구(WTO) 가입을 이끌면서 중국 경제가 세계 경제에 본격적으로 편입되는 데 핵심적인 역할을 했다.

주 전 총리는 강력한 리더십과 추진력으로 중국의 고도성장을 이끌었지만 시장화 개혁 과정에서 대량 실업을 초래하고 양극화의 그늘을 만들었다는 평가를 받는다.