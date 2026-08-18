김민석, 취임 첫날 “김대중 배워 초당적으로”…광주 찾아선 ‘메가프로젝트 성공’ 강조

김민석 더불어민주당 신임 대표는 당선 다음날인 18일 김대중 전 대통령 추도식에서 “대통령님의 막내 비서실장이 대통령님 뒤를 이어 민주당 대표가 되어 인사드린다”며 “국민과 함께 이념을 넘어 초당적으로 기리고 배우겠다”고 말했다. 이후 전남광주를 찾은 김 대표는 “도와주신 광주전남 당원께 감사한 마음”이라고 말했다.

김 대표는 이날 국립서울현충원 현충관에서 열린 김대중 전 대통령 서거 17주기 추모식에 참석해 이같이 말했다. 김 대표는 “오늘을 위해서도 어제 꼭 당선되고 싶었다”며 “어제 대표가 되고 밤새 수해 현장을 다녀와 새벽 뜬 눈으로 추도사를 지으며 설레고 설렜다”고 말했다.

김 대표는 “세대차를 넘어 비슷한 결론을 내릴 때가 많아 신기하곤 했다”며 “지금 이재명 대통령님과 느끼는 실사구시, 민생 우선 사고의 공통성과 너무 비슷한 경험이었다”고 말했다. 그러면서 “그래서 대통령님의 비서실장이 이재명 대통령의 총리가 됐나 보다”고 말했다.

김 대표는 이에 앞서 국립서울현충원에서 최민희·박선원·서미화·이성윤·한민수 최고위원, 한병도 원내대표 등 신임 지도부와 함께 현충탑에 참배했다. 이후 방명록에는 “민주당이 대한민국 황금시대 기관차가 되겠다”고 적었다. 김 대표는 이날 국회에서 강훈식 대통령비서실장과 홍익표 청와대 정무수석·정을호 정무비서관을 만나 이재명 대통령의 축하 난을 전달받았다.

김 대표는 서울 용산구 효창공원 임시정부 요인 묘역과 삼의사의 묘역, 백범 김구 선생 묘소를 잇달아 참배했다. 박성준 수석대변인은 김구 선생 묘소 참배 이후 기자들과 만나 효창공원 방문 이유에 대해 “이재명 대통령께서도 김민석 대표도 민주지사들의 뿌리인 곳이라 정비사업에 대한 이야기를 해와서 독립운동을 했던 분들을 기리는 것”이라고 말했다.

신임 지도부는 이날 오후 전남광주로 향해 국립5·18민주묘지를 참배했다. 이후 민형배 전남광주통합특별시장 등을 만난 김 대표는 “당선되고 첫 날 망월동에 참배하고 민형배 시장을 뵀다”며 “당대표 되게 도와주신 광주전남 당원과 시도민에게 감사한 마음이 있고, 당과 정부의 최대 과제이자 사명이자 메가프로젝트의 성공(이기 때문)”이라고 말했다.

김 대표는 “메가프로젝트가 성공해야 하고, 지역 현안을 조율해야 해 어려울 것을 알고 있다”며 “당에서는 여러 가지를 함께 풀어가도록 노력할 것”이라고 말했다. 그러면서 “2, 3주에 한 번 이상은 지역에 오겠다”고 말했다. 김 대표는 민주묘지 방명록에 ‘오월정신을 발전시켜 대한민국 메가성장의 원동력으로 만들겠습니다’라고 적었다.