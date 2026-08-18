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[속보] 이 대통령, 선관위 특검에 이태한 임명···‘12대 의혹’ 수사 맡는다

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이재명 대통령은 18일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규명할 특별검사로 이태한 국민권익위원회 비상임위원을 임명했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 "이 대통령은 선관위 특별검사에 이태한 권익위 비상임위원을 임명했다"고 밝혔다.

이태한 특검은 1991년 제33회 사법시험에 합격해 울산지검·수원지검·서울남부지검 부장검사를 지냈고, 법무법인 동인 구성원 변호사 신분으로 국민권익위원회 비상임위원을 맡고 있다.

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[속보] 이 대통령, 선관위 특검에 이태한 임명···‘12대 의혹’ 수사 맡는다

입력 2026.08.18 17:26

수정 2026.08.18 18:26

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이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 을지1 및 제36회 국무회의에 참석해 발언하고 있다. 이준헌 기자

이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 을지1 및 제36회 국무회의에 참석해 발언하고 있다. 이준헌 기자

이재명 대통령은 18일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규명할 특별검사로 이태한 국민권익위원회 비상임위원을 임명했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 “이 대통령은 선관위 특별검사에 이태한 권익위 비상임위원을 임명했다”고 밝혔다.

이태한 특검은 1991년 제33회 사법시험에 합격해 울산지검·수원지검·서울남부지검 부장검사를 지냈고, 법무법인 동인 구성원 변호사 신분으로 국민권익위원회 비상임위원을 맡고 있다.

선관위 특검은 지난 6월 출범한 검경 합동수사본부의 수사를 이어받아 투표관리 부실, 투표 통계 조작, 노태악 전 선관위원장의 외유성 해외출장, 사전투표함 입찰 비리 등 선관위를 둘러싼 ‘12대 의혹’ 전반에 대해 수사에 나서게 된다.

수사팀 구성 등에 필요한 최장 20일 이내의 준비 기간을 거쳐 다음달 초순부터 수사가 본격화할 것으로 전망된다.

선관위 특검의 활동 기간은 준비 기간을 포함해 최장 170일이다. 특검보 5명과 특별수사관 70명을 포함해 최대 165명 규모의 수사팀을 꾸릴 수 있다. 특검은 90일간 수사한 뒤 필요할 경우 30일씩 두 차례 수사 기간을 연장할 수 있다.

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