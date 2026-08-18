창간 80주년 경향신문

김민석, 사무총장 한정애·정책위의장 권칠승 임명···계파색 옅은 인물로 평가

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

김민석 더불어민주당 대표가 18일 당 사무총장에 한정애 의원, 정책위의장에 권칠승 의원을 임명했다.

김 대표는 '인위적 탕평 인사는 없다'는 방침 속에 실력 위주로 이번 인사를 단행한 것으로 알려졌다.

김 대표는 이날 한 사무총장과 권 정책위의장을 비롯해 홍보위원장에 김남준 의원, 참좋은지방정부위원장에 신정훈 의원을 임명했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

김민석, 사무총장 한정애·정책위의장 권칠승 임명···계파색 옅은 인물로 평가

입력 2026.08.18 17:42

수정 2026.08.18 18:24

펼치기/접기
구글 선호 매체로 추가

김 대표 ‘인위적 탕평 인사 없다’ 방침 속 인사 단행

“국회·행정 경험 둘다 갖춘 실력파…능력주의 인선”

김민석 신임 더불어민주당 대표가 18일 취임 축하 인사차 국회로 찾아온 강훈식 대통령 비서실장과의 접견에서 옆을 보고 있다. 박민규 선임기자

김민석 신임 더불어민주당 대표가 18일 취임 축하 인사차 국회로 찾아온 강훈식 대통령 비서실장과의 접견에서 옆을 보고 있다. 박민규 선임기자

김민석 더불어민주당 대표가 18일 당 사무총장에 한정애 의원(4선), 정책위의장에 권칠승 의원(3선)을 임명했다. 2028년 총선을 앞두고 가장 중요한 보직으로 꼽히는 사무총장과 입법 과제들을 조율할 정책위의장직에 국회 경험과 행정 경험을 두루 갖춘 실력파 당 중진 의원들을 중용한 것으로 평가된다. 김 대표는 ‘인위적 탕평 인사는 없다’는 방침 속에 실력 위주로 이번 인사를 단행한 것으로 알려졌다.

김 대표는 이날 한 사무총장과 권 정책위의장을 비롯해 홍보위원장에 김남준 의원(초선), 참좋은지방정부위원장에 신정훈 의원(3선)을 임명했다. 새로 구성되는 민주당TV준비 태스크포스(TF) 팀장은 한웅현 전 홍보위원장이 발탁됐다. 당 대변인에는 조계원·이용우 의원(초선)과 원외 인사인 신현영 전 의원이 임명됐다.

한 사무총장은 직전까지 정책위의장을 지내다 하루 만에 사무총장으로 다시 주요 당직을 맡게 됐다. 문재인 정부 때 환경부 장관을 지내고 정책위의장도 두 차례 지낸 한 사무총장은 당 안팎의 사정에 밝고 합리적이라는 평가를 받는다.

권 정책위의장은 문재인 정부 때 중소기업벤처부 장관과 당 수석대변인 등을 역임한 3선 의원으로 합리적 성향이라는 평가를 받는다.

청와대 대변인을 지낸 이재명 대통령의 측근 김 의원은 당 홍보위원장에, 메가프로젝트가 진행되는 호남 지역구인 신 의원은 참좋은지방정부위원장을 맡았다.

이번 인선을 두고 특정 계파보다는 경력과 능력 위주 선택이라는 평가가 나온다. 한 사무총장과 권 정책위의장 모두 문재인 정부 때 장관을 지냈지만 상대적으로 계파색은 옅은 중립 성향의 인물로 평가된다.

이런 인사 기조는 전날 김 대표의 수락 연설문에서부터 예고됐다. 김 대표는 연설문에서 인위적, 기계적 탕평 인사는 하지 않겠다는 취지로 ‘통합’이라는 단어를 일부러 제외한 것으로 알려졌다. 전당대회가 극심한 갈등 속에 치러진 만큼 통합을 위해 흔히 택하는 탕평 인사 대신 검증된 실력 위주 인사를 하겠다는 취지다. 박성준 수석대변인은 “인선의 기본 원칙과 기준은 능력 위주로 했다”며 “능력을 최우선으로 고려했다”고 밝혔다.

주요 당직 인선이 발표된 만큼 김 대표가 임명할 지명직 최고위원 두 명에도 관심이 쏠린다. 김 대표가 지명직 최고위원 2명을 추가로 임명하면 현재 친정청래계 최고위원(최민희·이성윤·한민수) 3명, 친이재명계 최고위원(박선원·서미화) 2명인 당 지도부 구도에도 변화가 있을 것으로 보인다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글