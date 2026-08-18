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전장연, 정은경 장관 자택 앞 ‘포체투지’ 시위…“장애인 차별 예산 철폐하라”

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본문 요약

전국장애인차별철폐연대가 '장애인 차별 예산 철폐'를 주장하며 보건복지부 장관 자택 앞에서 시위를 벌었다.

전장연 소속 장애인과 활동가들은 18일 서울 중구 한국재정정보원 앞에서 장애인 차별 예산 철폐 및 장애인 권리 예산 쟁취 결의대회를 연 뒤 정은경 보건복지부 장관과의 면담을 요구하며 정 장관의 자택을 향해 행진했다.

정 장관 자택 앞에서 일부 장애인들은 '포체투지'를 진행했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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전장연, 정은경 장관 자택 앞 ‘포체투지’ 시위…“장애인 차별 예산 철폐하라”

입력 2026.08.18 17:44

  • 강윤중 기자

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박경석 전국장애인차별철폐연대 상임대표 등이 18일 서울 용산구 정은경 보건복지부 장관 자택 앞에서 장애인차별예산 철폐 관련 면담 요구서를 전달하려다 경찰에 제지당하고 있다. 2026.8.18. 강윤중 선임기자

박경석 전국장애인차별철폐연대 상임대표 등이 18일 서울 용산구 정은경 보건복지부 장관 자택 앞에서 장애인차별예산 철폐 관련 면담 요구서를 전달하려다 경찰에 제지당하고 있다. 2026.8.18. 강윤중 선임기자

전국장애인차별철폐연대(전장연)가 ‘장애인 차별 예산 철폐’를 주장하며 보건복지부 장관 자택 앞에서 시위를 벌었다.

전국장애인차별철폐연대 소속 활동가들이 18일 서울 중구 한국재정정보원 앞에서 장애인차별예산 철폐 및 장애인권리예산 쟁취 결의대회를 연 뒤 정은경 보건복지부 장관과의 면담을 요구하며 정 장관의 자택으로 향하고 있다. 2026.8.18. 강윤중 선임기자

전국장애인차별철폐연대 소속 활동가들이 18일 서울 중구 한국재정정보원 앞에서 장애인차별예산 철폐 및 장애인권리예산 쟁취 결의대회를 연 뒤 정은경 보건복지부 장관과의 면담을 요구하며 정 장관의 자택으로 향하고 있다. 2026.8.18. 강윤중 선임기자

전장연 소속 장애인과 활동가들은 18일 서울 중구 한국재정정보원 앞에서 장애인 차별 예산 철폐 및 장애인 권리 예산 쟁취 결의대회를 연 뒤 정은경 보건복지부 장관과의 면담을 요구하며 정 장관의 자택을 향해 행진했다. 정 장관 자택 앞에서 일부 장애인들은 ‘포체투지(匍體投地)’를 진행했다. 포체투지는 불교의 ‘오체투지’에서 ‘오’(五) 대신 ‘기어갈 포’(匍) 자를 써서 중증장애인들의 간절함을 표현하는 행동이다.

전국장애인차별철폐연대 소속 활동가들이 18일 서울 용산구 정은경 보건복지부 장관 자택 앞에서 장애인차별예산 철폐 관련 면담 요구서를 전달하려다 경찰에 제지당하고 있다. 2026.8.18. 강윤중 선임기자

전국장애인차별철폐연대 소속 활동가들이 18일 서울 용산구 정은경 보건복지부 장관 자택 앞에서 장애인차별예산 철폐 관련 면담 요구서를 전달하려다 경찰에 제지당하고 있다. 2026.8.18. 강윤중 선임기자

전국장애인차별철폐연대 소속 활동가들이 18일 서울 용산구 정은경 보건복지부 장관 자택 앞에서 경찰과 충돌하고 있다. 2026.8.18. 강윤중 선임기자

전국장애인차별철폐연대 소속 활동가들이 18일 서울 용산구 정은경 보건복지부 장관 자택 앞에서 경찰과 충돌하고 있다. 2026.8.18. 강윤중 선임기자

경찰은 정 장관 자택이 있는 아파트 단지 내부로의 진입을 막기 위해 바리케이드를 쳤고, 박경석 전장연 상임대표를 비롯한 일부 활동가들이 이를 넘어가려고 시도하면서 경찰과 충돌이 일어나기도 했다. 전장연은 ‘장애인 거주시설’ 예산을 ‘장애인 차별 예산’이라고 규정하며 탈시설을 주장하고 있다. 이후 박 대표는 보건복지부 관계자를 만나 의견서를 전달했다.

박경석 전국장애인차별철폐연대 상임대표가 18일 서울 용산구 정은경 보건복지부 장관 자택 앞에서 장애인차별예산 철폐 관련 면담 요구서를 전달하는 과정에서 경찰에 둘러싸여 있다. 2026.8.18. 강윤중 선임기자

박경석 전국장애인차별철폐연대 상임대표가 18일 서울 용산구 정은경 보건복지부 장관 자택 앞에서 장애인차별예산 철폐 관련 면담 요구서를 전달하는 과정에서 경찰에 둘러싸여 있다. 2026.8.18. 강윤중 선임기자

앞서 전장연은 서울역 플랫폼에서 출근길 지하철 탑승 시위를 진행해 4호선 상·하행선과 1호선 하행선 열차가 한때 무정차 통과하기도 했다.

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