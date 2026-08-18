거제 극한 호우 남일 아냐···극한 폭염으로 앓은 유럽, 기후 양극화에 ‘긴장 태세’

올여름 기록적인 폭염과 가뭄에 시달린 유럽에 이번에는 극한 호우와 홍수 위험이 닥칠 수 있다는 경고가 나오고 있다. 고온과 가뭄으로 메마른 토양이 빗물을 제대로 흡수하지 못하고 산불로 산림까지 훼손되면서, 집중호우가 대형 재난으로 이어질 수 있다는 우려가 커진다.

세바스티앵 르코르뉘 프랑스 총리는 17일(현지시간) 산불로 큰 피해를 본 프랑스 남서부 지롱드 지역을 방문해 “한 재난은 또 다른 재난을 예고할 수 있다”며 “오는 겨울 심각한 홍수 위험을 마주할 가능성이 있다. 행정 당국과 지방의원들이 이미 대책 마련에 착수했다”고 밝혔다. 올여름 지롱드와 인근 지역에서 발생한 산불로 대규모 산림이 파괴되면서 홍수 피해를 완화할 산림의 기능도 약해진 상태다.

영국도 극한 폭우와 이로 인한 피해 가능성을 주시하고 있다. 컨설팅 회사 아룹의 수자원 담당 책임자인 앨러스터 치좀은 영국 일간 텔레그래프에 “이번 가뭄으로 올가을과 겨울에 기습적인 홍수의 위험이 매우 커질 것”이라고 말했다. 영국 일부 지역은 이번 여름 40도까지 치솟으며 전례 없는 더위를 경험했다. 이렇게 높은 기온은 바다의 증발량을 늘리고 대기 중 수분량을 증가시켜 더욱 강력한 뇌우가 발생할 가능성을 키운다.

폭염으로 인해 토양이 바짝 마르면서 비가 내리더라도 빗물이 땅속으로 흡수되지 않고 지표면을 따라 그대로 흘러내릴 가능성도 커졌다. 치좀은 “땅이 딱딱해서 물이 잘 스며들지 않는다”며 “폭우가 내리면 물이 흘러내릴 것”이라고 말했다. 17일 영국 기상청도 이번 주 폭우가 예상되며 매우 건조한 땅에선 폭우가 토양 깊숙이 스며들지 않고 흘러내릴 수 있다고 경고했다.

당국은 엘니뇨 현상으로 인한 홍수 대비에도 나섰다. 앤디 버넘 영국 총리는 지난 14일 “엘니뇨와 몇 가지 문제 때문에 이번 산불 이후 바로 가을과 겨울엔 비가 많이 내릴 수 있다”고 말했다. 올해 엘니뇨 현상은 150년 만에 가장 강력할 것으로 예측된다. 버넘 총리는 소방 당국이 기후 변화의 영향, 특히 올해 하반기에 예상되는 홍수 대비를 위한 자금을 제대로 지원받지 못한 점을 인정하며 관련 회의를 약속했다고 영국 ITV는 전했다.

이러한 극한 폭염과 극한 호우가 연달아 오는 ‘기후 양극화’ 현상은 일본에서도 나타나고 있다. 지난 13~14일 일본 지바현에선 이달 평균 강수량의 세 배에 달하는 폭우가 쏟아져 이날까지 사망자가 10명으로 늘었다. 최근까지 일본에서는 더위로 인해 훈련 중이던 20대 럭비 선수가 사망하는 등 폭염 피해가 속출했다.