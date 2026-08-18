“실종자와 연락했다”더니 아직도 행방 묘연···‘허위보고 의혹’ 제주 경찰관 수사

담당 경장 ‘실종자와 연락됐다’ 보고 후 사건 종결 해당 실종자 여전히 소재 파악 안 돼···집중 수사

제주에서 한 경찰관이 실종자와 연락이 닿은 것처럼 허위 보고하고 사건을 종결했다는 의혹이 제기돼 경찰이 조사에 나섰다. 해당 실종자는 여전히 소재가 확인되지 않고 있다.

제주경찰청은 접수된 실종 신고를 처리하지 않고 종결한 의혹을 받는 제주서부경찰서 소속 30대 A 경장을 조사하고 있다고 18일 밝혔다.

지난 5월 제주서부경찰서에는 여성 B씨(30대)와 연락이 되지 않는다는 가족의 가출 신고가 접수됐다.

당시 담당자였던 A경장은 ‘B씨와 연락이 됐다’는 취지로 상부에 보고한 뒤 사건을 종결 처리했으며, B씨 가족에게도 동일하게 안내했다.

하지만 B씨 가족은 여전히 B씨와 연락이 되지 않자 지난 7월 다시 실종신고를 접수했다.

경찰은 현재 실종전담 수사팀을 편성해 실종자에 대한 집중 수사를 전개하고 있다. 다만 현재까지 B씨의 생활 반응은 확인되지 않는 것으로 전해졌다.

경찰은 1차 실종 사건 종결 과정에서 당시 A경장과 실종자간 통화 내역이 존재하지 않는 것으로 의심하고 반부패경제범죄 수사대를 통해 A경장에 대한 수사를 진행 중이다.

반면 A경장은 “신고 대상자와 연락 후 사건을 종결했다”고 계속 주장하는 것으로 전해졌다.

경찰은 실종자 수색에 총력을 기울이는 한편 A경장의 허위 보고 의혹에 대해서도 사실 관계를 명확히 규명할 방침이다.

한편 A경장은 지난달 자신이 근무하는 경찰서 여자화장실에 들어간 혐의(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반)로도 조사받고 있다. 현재 직위 해제된 상태다.