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울산 울주군 대복고개서 화물차 등 3중 추돌사고 발생

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울산 울주군 대복고개서 화물차 등 3중 추돌사고 발생

입력 2026.08.18 18:07

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18일 오후 3시14분쯤 울산 울주군 대복고개 인근 울산 방향 자동차전용도로에서 3중 추돌사고가 발생했다. 울산경찰청 제공

18일 오후 3시14분쯤 울산 울주군 대복고개 인근 울산 방향 자동차전용도로에서 3중 추돌사고가 발생했다. 울산경찰청 제공

18일 오후 3시14분쯤 울산 울주군 대복고개 인근 울산 방향 자동차전용도로에서 4.5t 탑차와 4.5t 화물차, 견인차 등 3대가 추돌했다.

이 사고로 화물차 운전자 A씨(50대)가 크게 다쳐 병원으로 이송됐으며, 다른 차량 운전자 2명도 부상을 입었다.

경찰은 A씨가 앞서가던 탑차를 충격하면서 사고가 난 것으로 보고 경위를 조사 중이다. 경찰에 따르면 사고를 낸 A씨에게서 음주나 약물 반응은 없는 것으로 확인됐다.

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