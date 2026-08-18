울산 울주군 대복고개서 화물차 등 3중 추돌사고 발생

18일 오후 3시14분쯤 울산 울주군 대복고개 인근 울산 방향 자동차전용도로에서 4.5t 탑차와 4.5t 화물차, 견인차 등 3대가 추돌했다.

이 사고로 화물차 운전자 A씨(50대)가 크게 다쳐 병원으로 이송됐으며, 다른 차량 운전자 2명도 부상을 입었다.

경찰은 A씨가 앞서가던 탑차를 충격하면서 사고가 난 것으로 보고 경위를 조사 중이다. 경찰에 따르면 사고를 낸 A씨에게서 음주나 약물 반응은 없는 것으로 확인됐다.