국민의힘 윤리위, 조경태·권영진·진종오·서범수 소명 절차 돌입…징계 임박

국민의힘 윤리위원회가 18일 징계 절차가 개시된 조경태·권영진·진종오·서범수 의원의 소명 절차를 진행했다. 이들 4인에 대한 징계가 임박했다는 관측이 나온다.

국민의힘 중앙윤리위원회는 이날 서울 여의도 당사에서 이들 4명 의원을 불러 징계 심의 사안에 대한 소명을 들었다.

조 의원은 야당 몫 국회부의장 선출 과정에서 다른 당 의원들에게 같은 당 소속 박덕흠 국회부의장을 낙선시켜야 한다고 주장해 윤리위에 제소됐다. 권 의원은 상임위원회 배분에 대해 항의하는 과정에서 정점식 원내대표의 멱살을 잡은 혐의다

서 의원과 진 의원은 ‘부산 돌려차기’ 사건의 피해자 김진주(가명)씨가 참석하는 간담회에서 실언한 것과 관련해 윤리위에 제소됐다. 당시 서 의원은 진 의원에게 “돌려차기 한번 하지”라고 발언했고 진 의원은 “저는 발보다 손을 더 잘 쓴다”는 취지로 답해 논란이 일었다. 진 의원은 지난 6·3 국회의원 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 무소속 한동훈 후보를 지원했다는 의혹 등과 관련해서도 윤리위에 제소된 상태다.

조 의원은 윤리위 출석 후 기자들에게 “당의 결정을 존중할 수밖에 없다”며 “하지만 저는 국민의힘이 지금처럼 가서는 장동혁 대표 체제에서는 절대 정권 창출을 할 수 없다고 생각한다”고 말했다.

권 의원은 “사실관계와 저의 입장에 대해 진솔하게 소명했다”며 “윤리위의 공정하고 합리적인 판단을 기대한다”고 밝혔다.

진 의원은 “윤리위 질의 방식 자체가 마치 ‘당신은 잘못했으니 오늘 여기서 판결받아라’는 식으로 유도하는 부분이 있어 매우 유감스럽다”고 했다.

당내에서는 이들에 대한 징계 가능성이 거론된다. 장 대표가 당 기강 확립에 대한 의지를 꾸준해 밝혀 온 데다가 징계에 대한 명분도 있다고 보기 때문이다.

윤리위 심의 결과는 빠르면 다음 회의에서 나올 것으로 보인다. 국민의힘 당헌·당규에 따르면 징계는 제명, 탈당 권고, 당원권 정지(1개월 이상, 3년 이하), 경고로 나뉜다. 당원권 정지의 경우 기간에 따라 2028년 총선 출마가 어려워질 수 있다.