도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 김정은 북한 국무위원장이 자신의 대화 제안에 “응답했다”며 “(북·미 대화가) 매우 긍정적 단계에 있다”고 했다. 트럼프 대통령이 지난 15일 SNS에 2019년 북·미 정상 판문점 회동 사진을 올리고, 16일 김 위원장과 “매우 좋은 관계”라며 한·미 연합훈련 대폭 축소를 지시한 데 이어 사흘 연속으로 북한을 공개 언급한 것은 분명한 대화 손짓으로 볼 수 있다.

트럼프 대통령은 김 위원장에게 언제, 어떤 경로로 대화를 요청하고 대답을 들었는지는 설명하지 않았다. 그러나 트럼프 2기 행정부 출범 후 수차례 조건 없는 대화를 제안한 가운데 북한의 반응이 있었다고 밝힌 것이 이번이 처음이라는 점에서 주목하지 않을 수 없다. 북한도 김 위원장이 지난 2월 “좋게 지내지 못할 이유가 없다”고 하는 등 대화에 부정적이지 않다. 다만 북한이 미국의 핵보유국 인정과 대북 적대시 정책 철회를 전제조건으로 설정하고 있어 비핵화 대화에는 응할 가능성이 낮다. 북한이 최근 러시아·중국과 밀착하며 ‘반미 연대’를 강화하고 있다는 점도 북·미 대화가 가까운 시일 내 열릴지 장담하기 힘들게 한다.

북한이 대북 적대시 정책의 하나로 꼽는 한·미 연합훈련의 축소를 트럼프가 지시한 것은 북·미 대화의 분위기를 조성할 수 있다는 점에서 의미가 작지 않다. 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 18일 국방부 청사에서 안규백 국방장관과 만나 전날 시작된 ‘을지 자유의 방패’ 훈련 규모 축소를 논의한 것으로 관측된다. 다만 한·미 훈련이 축소된다고 해도 대북 억지 태세에는 빈틈이 없어야 하며, 이재명 정부 임기 내 전시작전통제권 환수 일정에도 차질이 없어야 한다.

북·미 대화는 한반도 정세의 긴장도를 낮출 수 있다는 점에서 긍정적이다. 이재명 정부가 북·미 대화를 남북 대화 복원의 동력으로 삼는 만큼 향후 한반도 평화 논의로 이어질 계기가 될 수 있다는 점도 기대감을 갖게 한다. 이 대통령이 8·15 경축사에서 한국전쟁 종전과 평화체제 구축을 위한 남·북·미·중 논의를 제안했는데, 이 역시 북·미 대화 국면이 열려야 가능한 일이다.

급변하는 한반도 정세에서 중요한 것은 당사자인 한국의 역할이다. 트럼프 대통령은 한·미 훈련 축소를 지시하면서 한국이 대이란 전쟁을 지원하지 않은 것에 불만을 드러내기도 했다. 이를 한·미 동맹의 균열을 나타낸 것으로 해석하는 것은 지나치다. 그러나 북한이 한국을 적대시하는 상황에서 미국마저 동맹인 한국을 철저히 배제한 채 북·미 대화를 추진한다면 한국민의 동의를 받아내기 어려울 것이다. 정부는 북·미 간 대화 재개 가능성을 면밀히 주시하면서, 한반도 평화는 물론 대화 결과가 한국에 불리해지지 않도록 미국과 면밀히 소통해야 한다. 북·미 대화를 촉진하기 위해 한국이 주도적으로 창의적 방안을 제시할 필요도 있다.