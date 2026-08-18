시인 구상과 화가 이중섭은 평생지기였다. 구상이 폐 절단 수술을 받고 병원에 입원한 때였다. 이중섭이 먼저 달려왔어야 하지만, 올 만한 지인들이 다 다녀가도록 그는 나타나지 않았다. 뒤늦게 찾아온 이중섭에게 구상이 볼멘소리를 했다. 이중섭은 그 자리에서 담배 은박지에 천도복숭아를 그려 건넸다. “무슨 병이든지 먹으면 낫는다는 천도복숭아 있잖아! 그걸 常(상)이 먹고 얼른 나으라고 이 말씀이지”라며 웃었다고 한다. 과일 바구니 하나 살 돈이 없었던 이중섭이 그림으로 마음을 표시한 것이다. 둘은 가난을 부끄러워하지 않아도 되는 그런 관계였다.

누구나 이런 친구가 있었으면 한다. 그러나 마음에 맞는 친구를 찾기도, 친구 관계를 유지하기도 어렵다. 친구가 되기 위해선 그만한 시간과 노력이 필요하다. 2024년 미국 캔자스대에서 친구가 되는 데 필요한 시간을 연구했더니 절친이 되는 데는 200시간이 필요한 것으로 나타났다. 연구 결과는 시간을 많이 보낼수록 친해진다는 것인데, 당연한 말이다.

그러나 요즘 청년들은 친구 사귀는 데 마음껏 시간을 쏟기가 쉽지 않은 듯하다. 고물가에 부담이 커지면서 친구를 만나는 횟수를 줄이는 청년이 늘고 있다. ‘프렌드플레이션’(friendflation·친구와 물가상승의 합성어)이라는 신조어까지 등장했다. 한 플랫폼 설문조사를 보면 Z세대(1995~2010년생) 93%가 친구와의 만남 비용에 부담을 느낀다고 답했고, 10명 중 7명은 교제비를 줄였다. 이 같은 현상은 일본·미국 등 해외 청년들 사이에서도 나타나고 있다. 주거비와 교통비 등 고정 지출은 줄일 수 없으니 구조조정 대상으로 삼은 것이 ‘인간관계’인 것이다.

돈 없어도 만날 수 있어야 진짜 친구라지만, 말처럼 쉬운가. 비단 청년들만의 사정도 아니다. 부모 세대 역시 노후 자금이 부족하면 모임을 꺼리게 한다. 친구가 밥 한번 사면 나도 사야 하니, 혼자 산에 오르는 것이 마음 편할 때도 있다. 친구 만나기가 부담스러운 현실은 그만큼 외로운 사람이 많다는 뜻도 된다. 그래서 ‘프렌드플레이션’이라는 말이 가볍게 들리지 않는다. 친구와 관계를 지속하려면 상대의 주머니 사정을 헤아리는 아량이 필요하다. 우정은 서로의 속내를 이해하고 맞추어가는 것부터가 아닐까.