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[속보]정성호 법무장관 “형소법 통과돼 역할 별로 없어…국회에 할 일 많지 않겠나”

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본문 요약

정성호 법무부 장관이 18일 청와대에 사직서를 제출한 이유에 대해 "형사소송법도 통과됐고 남은 건 공소청 출범이니까 크게 제가 할 역할이 별로 없다"며 "지금 국회에 가서 당의 통합이라든가 형소법 개정 과정에서 나타난 약간의 문제점들을 신속하게 수정하는 데 내가 할 일이 더 많지 않겠냐는 판단 하에 제출했다"고 밝혔다.

정 장관은 청와대가 이날 정 장관의 사직서에 대해 '후속 인사 조치 때까지 역할을 다해달라'고 당부한 것에 대해선 "이미 제가 오래 전부터 사의 표시를 했었고 오늘 공식적으로 사의 표시를 했기 때문에 신속하게 수리해 줄 것으로 본다"며 "장관이 사의 표시하고서 계속 자리 지키고 있다고 하면 조직이 오히려 더 불안정해진다"고 말했다.

전날 더불어민주당 전당대회에서 김민석 신임 당대표가 선출된 영향이 있었냐는 질문에는 "전대 과정에서도 개정이라든가 검찰개혁 더 해야 한다는 주장도 있었다"며 "장관 거취 문제가 쟁점화 우려가 있었는데 전당대회가 끝나 미뤄뒀던 걸 제출할 것이니 특별한 의미는 없다"고 대답했다.

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[속보]정성호 법무장관 “형소법 통과돼 역할 별로 없어…국회에 할 일 많지 않겠나”

입력 2026.08.18 18:19

수정 2026.08.18 19:16

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  • 안효빈 기자

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정성호 법무부 장관이 18일 경기 과천시 법무부 청사를 나서며 기자들의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

정성호 법무부 장관이 18일 경기 과천시 법무부 청사를 나서며 기자들의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

정성호 법무부 장관이 18일 청와대에 사직서를 제출한 이유에 대해 “형사소송법도 통과됐고 남은 건 공소청 출범이니까 크게 제가 할 역할이 별로 없다”며 “지금 국회에 가서 당의 통합이라든가 형소법 개정 과정에서 나타난 약간의 문제점들을 신속하게 수정하는 데 내가 할 일이 더 많지 않겠냐는 판단 하에 (사직서를) 제출했다”고 밝혔다.

정 장관은 이날 경기 과천시 법무부 청사에서 나와 퇴근하면서 “공소청은 중대범죄수사청과 달라서 기존 검찰 조직의 간판만 바꿔 달고 업무 조정만 하면 된다”며 이 같이 말했다.

정 장관은 ‘이재명 대통령과 직접 소통했느냐’는 질문에는 “오늘은 뭐 특별히 따로 말씀드린 바가 없다”며 “지난주에 대통령 참모들에게 다 말씀을 드렸기 때문에 대통령께도 보고를 드렸을 것”이라고 대답했다.

정 장관은 청와대가 이날 정 장관의 사직서에 대해 ‘후속 인사 조치 때까지 역할을 다해달라’고 당부한 것에 대해선 “이미 제가 오래 전부터 사의 표시를 했었고 오늘 공식적으로 사의 표시를 했기 때문에 신속하게 (사직서를) 수리해 줄 것으로 본다”며 “장관이 사의 표시하고서 계속 자리 지키고 있다고 하면 조직이 오히려 더 불안정해진다”고 말했다.

전날 더불어민주당 전당대회에서 김민석 신임 당대표가 선출된 영향이 있었냐는 질문에는 “전대 과정에서도 개정이라든가 검찰개혁 더 해야 한다는 주장도 있었다”며 “장관 거취 문제가 쟁점화 우려가 있었는데 전당대회가 끝나 미뤄뒀던 걸 제출할 것이니 특별한 의미는 없다”고 대답했다.

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