[속보]정성호 법무장관 “형소법 통과돼 역할 별로 없어…국회에 할 일 많지 않겠나”

정성호 법무부 장관이 18일 청와대에 사직서를 제출한 이유에 대해 “형사소송법도 통과됐고 남은 건 공소청 출범이니까 크게 제가 할 역할이 별로 없다”며 “지금 국회에 가서 당의 통합이라든가 형소법 개정 과정에서 나타난 약간의 문제점들을 신속하게 수정하는 데 내가 할 일이 더 많지 않겠냐는 판단 하에 (사직서를) 제출했다”고 밝혔다.

정 장관은 이날 경기 과천시 법무부 청사에서 나와 퇴근하면서 “공소청은 중대범죄수사청과 달라서 기존 검찰 조직의 간판만 바꿔 달고 업무 조정만 하면 된다”며 이 같이 말했다.

정 장관은 ‘이재명 대통령과 직접 소통했느냐’는 질문에는 “오늘은 뭐 특별히 따로 말씀드린 바가 없다”며 “지난주에 대통령 참모들에게 다 말씀을 드렸기 때문에 대통령께도 보고를 드렸을 것”이라고 대답했다.

정 장관은 청와대가 이날 정 장관의 사직서에 대해 ‘후속 인사 조치 때까지 역할을 다해달라’고 당부한 것에 대해선 “이미 제가 오래 전부터 사의 표시를 했었고 오늘 공식적으로 사의 표시를 했기 때문에 신속하게 (사직서를) 수리해 줄 것으로 본다”며 “장관이 사의 표시하고서 계속 자리 지키고 있다고 하면 조직이 오히려 더 불안정해진다”고 말했다.

전날 더불어민주당 전당대회에서 김민석 신임 당대표가 선출된 영향이 있었냐는 질문에는 “전대 과정에서도 개정이라든가 검찰개혁 더 해야 한다는 주장도 있었다”며 “장관 거취 문제가 쟁점화 우려가 있었는데 전당대회가 끝나 미뤄뒀던 걸 제출할 것이니 특별한 의미는 없다”고 대답했다.