포스코 노사 임금협상 조정 중지···1968년 창사 이후 첫 파업 하나?

포스코 노사의 임금협상에 대한 중앙노동위원회의 조정이 중지됐다. 이에 따라 포스코노동조합은 합법적인 쟁의권을 확보했다. 노조가 실제 파업에 돌입하면 포스코 창사 이후 첫 파업이 된다.

18일 포스코 대표교섭노조인 한국노총 금속노련 포스코노동조합(포스코노조)에 따르면, 노사는 이날 세종에 있는 중앙노동위원회에서 열린 ‘2026년 임금협상 최종 조정회의’에서도 합의점을 찾지 못하자 중노위는 조정 중지를 결정했다.

조정 중지는 노사 간 의견 차이가 커 노동위원회 조정으로 합의에 이르기 어렵다고 판단해 조정 절차를 끝내는 결정이다.

포스코노조는 기본급 7.1% 인상과 격려금 600%, 우리사주 50주, 명절상여금 200% 지급 등을 요구하고 있다. 사측은 기본급 1.5% 인상과 격려금 250만원 지급 등을 제시했다. 복지포인트 30만원 추가 지급과 근속축하금 인상, 주택 대부 기준 개선 등도 협상안에 포함했다.

포스코는 노조 요구안을 모두 수용할 경우 약 1조4000억원이 필요할 것으로 추산하고 있다. 중국발 저가 철강재 공세와 글로벌 보호무역 확산, 고유가·고환율·고금리 등 어려운 경영 여건을 고려하면 노조 요구안을 받아들이기 어렵다는 입장이다.

포스코노조는 지난달 8∼9일 진행한 쟁의행위 찬반투표에서 조합원 92.2%의 찬성으로 쟁의행위를 가결했다. 이번 조정 중지로 쟁의권을 확보한 만큼 쟁의대책위원회 심의를 거쳐 향후 투쟁 계획을 정할 방침이다. 다만 쟁의 절차와 별개로 회사 측과의 교섭은 계속 이어가겠다는 입장이다.

노조 관계자는 “쟁의대책위원회 심의를 거쳐 향후 투쟁 계획을 정할 것”이라며 “대화와 소통을 최우선으로 두고 회사 측과 교섭을 이어갈 의사가 있다”고 말했다.

포스코도 추가 교섭에 나서겠다고 밝혔다. 포스코 관계자는 “조정 연장 기간 노조와 여러차례 추가 논의를 진행했지만 합의점을 찾지 못해 안타깝게 생각한다”며 “조정 절차 이후에도 노사 간 자율적인 교섭을 통해 입장차를 좁혀가겠다”고 말했다.

포스코노조가 실제 파업에 돌입할 경우 1968년 포스코 창사 이후 첫 파업이 된다.