이재명 대통령이 18일 중앙선거관리위원회의 선거 부실관리·비리 의혹을 규명할 특별검사에 이태한 전 국민권익위원회 비상임위원(사법연수원 23기)을 임명했다. 울산지검 특수부장, 서울남부지검 형사4부장 등을 지낸 이 특검은 공직자·선거사범 수사에서 원칙주의자로 평가받아온 특수통 검사 출신이다. 이 특검은 엄정한 수사로 무너진 선거관리 시스템의 신뢰를 회복하는 기초를 다져야 한다.

선관위 특검은 지난달 30일 국회 본회의를 통과한 ‘제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률안’(선관위 특검법)에 따라 6·3 지방선거 당시 발생한 투표용지 부족 사태와 개표 강행, 인쇄 물량 하한 축소, 선거 통계 조작 등 12가지 의혹을 수사하게 된다. 이와 함께 전현직 선관위원의 외유성 출장, 부정 채용, 수의계약 특혜 등 기관 운영 비리도 수사 대상이다. 특검팀은 총 165명 규모로 꾸려지며 준비기간 20일을 포함해 최장 170일간 활동하게 된다.

특검 수사의 핵심은 내부 의결도 거치지 않고 투표지 인쇄 기준을 축소해 전국 50여곳 투표소에서 유권자의 참정권을 침해한 진상을 파악하는 것이다. 또 투표자 수 입력 오류를 보고 절차 없이 다른 투표소로 임의 분산하고, 전산 기록을 사후 보정한 행태의 전모도 밝혀내야 한다. 이 과정에서 선관위 상층부의 부실대응과 묵인·지시 여부를 추적해 불법·은폐의 실체를 규명하는 것도 중요한 일이다. 노태악 전 선관위원장의 외유성 출장 등 도덕적 해이와 비리 의혹 역시 엄정하게 수사해야 한다. 하나같이 민주주의 근간을 허문 중대 사안들인 만큼 성역 없는 철저한 수사가 요구된다.

다만 ‘수사 과정에서 새롭게 인지된 사건’도 수사할 수 있도록 한 조항이 정쟁으로 변질되는 상황은 경계해야 할 것이다. 과거 선거로 수사를 확대하거나 국민의힘 일각에서 주장하는 부정선거 음모론까지 수사 범위를 넓히는 것은 특검의 중립성이 흔들릴 우려가 있다는 점을 명심해야 한다.

선거관리의 최후 보루여야 할 헌법기관이 도덕적 해이와 조작 의혹으로 흔들린 이번 사태는 민주주의를 위협하는 중대 사태가 아닐 수 없다. 특검은 엄정하고 객관적인 수사로 선관위의 불법·비리 의혹을 성역 없이 규명해 훼손된 민주주의와 국민 신뢰를 회복하는 데 최선을 다해야 한다.