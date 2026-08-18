트럼프 “김정은이 응답했다” 연일 북한 언급…북·미 대화 가능성은 ‘반반’?

도널드 트럼프 대통령이 지난 17일(현지시간) 김정은 북한 국무위원장이 미국 측 대화 제안에 “응답했다”는 취지로 말했다. 위성락 국가안보실장은 “북·미 대화에 관해 긴밀한 한·미 공조를 바탕으로 페이스 메이커로서의 필요한 외교적 노력을 해 나갈 것”이라고 말했다. 북한은 18일까지 트럼프 대통령의 대화 제안에 별다른 반응을 보이지 않았다. 향후 북·미 대화 재개 가능성이 주목된다.

트럼프 대통령은 17일 백악관에서 ‘미국의 대화 제안에 왜 그동안 김 위원장의 반응이 없었느냐’는 취재진 질문에 “그가 응답하지 않았다는 것을 어떻게 아느냐”고 반문하며 김 위원장이 “응답했다”고 답했다. 트럼프 대통령은 ‘대화가 어느 단계에 있느냐’는 질문에 “매우 긍정적”이라면서도 김 위원장이 대화 제안에 응답한 시점 등은 밝히지 않았다.

트럼프 대통령은 전날 트루스소셜에서 한·미 연합연습이 “자신과 좋은 관계에 있는 김 위원장에게 부적절한 신호를 보낼 수 있다”며 피트 헤그세스 국방장관에게 훈련 규모를 대폭 축소할 것을 지시했다. 지난 15일에는 김 위원장과 2019년 판문점에서 함께 찍은 사진을 트루스소셜에 올렸다.

위 실장은 이날 기자들과 만나 북·미 대화 관련 정부의 페이스 메이커 역할을 두고 “트럼프 대통령하고 정상 차원에서도 여러 계기, 특히 G7(주요 7개국)·나토(북대서양조약기구) 정상회의 등 계기에 장시간 협의를 했다”고 말했다. 위 실장은 “트럼프 대통령의 SNS 메시지를 통해 북·미 정상 간의 우호적인 관계가 의미 있는 북·미 대화로 이어졌으면 좋겠다”고 말했다.

정부는 트럼프 대통령이 연일 북·미 대화 가능성을 지피자 주한 미대사관 등을 통해 미국 측 의중 확인에 나섰다. 정부는 트럼프 대통령의 북한 관련 발언이 즉흥적으로 나왔고, 미 정부 부처 간에도 사전에 정보가 충분히 공유되지 않았던 것으로 파악했다.

트럼프 대통령의 연이은 대북 유화 메시지가 나온 뒤 북·미 대화 가능성을 두고 상반된 의견이 제기됐다. 북·미 대화 가능성을 높게 보는 쪽에선 “비핵화 의제 없이 양국의 관계 회복을 위한 대화가 가능할 것”이라고 전망했다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 “비핵화 의제를 제시하면 김 위원장이 대화에 나서지 않을 것을 트럼프 대통령도 잘 알고 있을 것”이라며 “구체적 의제 없이 우호적 관계 증진을 위해 만나겠다는 메시지를 트럼프 대통령이 지속적으로 보낸다면 김 위원장이 대화 요청을 수락할 가능성이 있다”라고 말했다.

반면 비핵화 의제를 제외한 북·미 대화는 가능하지 않다고 보는 시각도 적지 않다. 비핵화 의제 없는 북·미 대화는 북한의 핵보유를 묵인하는 결과로 이어진다는 미국 내 비확산 그룹이나 국제사회 우려에 부딪힐 가능성이 크다는 점이 걸림돌로 거론된다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “비핵화 의제가 북·미 대화에서 빠지게 되면 암묵적으로 북한이 핵보유국임을 인정하게 되는 수순으로 갈 수 있다”며 “트럼프 대통령을 제외한 미국 공화당과 민주당, 관료들이 이를 수용할 수 있을지 의문”이라고 말했다.

북한은 이날까지 별다른 입장을 내놓지 않았다. 이 때문에 북한이 대화 참여 유인을 두고 고민을 이어가고 있는 것 아니냐는 분석이 나온다. 일각에선 북한이 중국·러시아와 밀착해 경제적 이득을 취하는 상황에서 미국의 대북 제재 해제 등으로 경제적 활로를 모색하려 할 가능성이 크지 않다는 전망을 제기한다. 전직 외교당국 고위 관계자는 “북한의 경제 사정이 전보다 나아진 상황인데 트럼프 행정부 1기에서 한 차례 ‘노 딜’을 경험한 북한이 얻는 게 확실하지 않다면 굳이 대화에 나서려 하지 않을 것”이라고 말했다.

북한이 미국의 경제 제재 해제를 여전히 원하기 때문에 대화에 참여할 가능성이 있다는 반론도 있다. 조한범 통일연구원 선임연구위원은 “북한은 중·러와 밀착해도 베네수엘라, 쿠바 등 사례를 보고 미국의 경제 제재가 풀리지 않으면 미래가 없다는 사실을 안다”며 “최근 북한은 환율도 높은 상태이고 오히려 이번에는 김 위원장이 이란 전쟁 등으로 궁지에 몰린 트럼프 대통령을 활용할 수 있는 기회라고 생각할 수 있다”고 말했다.