창간 80주년 경향신문

이태한 선관위특검 “정치적 선입견 없이 진실 규명”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 진상규명을 위한 선거관리위원회 특별검사로 18일 임명된 이태한 국민권익위원회 비상임위원이 "이번 특검의 가장 중요한 책무는 정치적 선입견 없이 사실관계에 따라 실체적 진실을 규명하는 것"이라고 밝혔다.

이 특검은 이날 서울 서초구 법무법인 동인 사무실에서 기자들을 만나 "6·3 지방선거 과정에서 발생한 의혹과 채용비리 등에 대해 철저히 규명하고 진상을 소상히 밝혀야 한다는 국민의 요구가 있었다"며 이 같이 말했다.

이 특검은 "선관위는 국민 참정권을 직접 보장하고 공정한 선거를 관리하는 헌법상 중추적 기관"이라면서도 "선관위의 독립성은 반드시 보장돼야 하지만 규제의 부재를 의미하는 건 아니다"라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이태한 선관위특검 “정치적 선입견 없이 진실 규명”

입력 2026.08.18 19:21

  • 이홍근 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 진상규명을 위한 선거관리위원회 특별검사로 18일 임명된 이태한 국민권익위원회 비상임위원이 서울 서초구 법무법인 동인 사무실에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 진상규명을 위한 선거관리위원회 특별검사로 18일 임명된 이태한 국민권익위원회 비상임위원이 서울 서초구 법무법인 동인 사무실에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 진상규명을 위한 선거관리위원회 특별검사로 18일 임명된 이태한 국민권익위원회 비상임위원이 “이번 특검의 가장 중요한 책무는 정치적 선입견 없이 사실관계에 따라 실체적 진실을 규명하는 것”이라고 밝혔다.

이 특검은 이날 서울 서초구 법무법인 동인 사무실에서 기자들을 만나 “6·3 지방선거 과정에서 발생한 의혹과 채용비리 등에 대해 철저히 규명하고 진상을 소상히 밝혀야 한다는 국민의 요구가 있었다”며 이 같이 말했다.

이 특검은 “선관위는 국민 참정권을 직접 보장하고 공정한 선거를 관리하는 헌법상 중추적 기관”이라면서도 “선관위의 독립성은 반드시 보장돼야 하지만 규제의 부재를 의미하는 건 아니다”라고 말했다.

이 특검은 “선관위의 독립성을 존중한다는 이유로 내부 감시·견제가 충분히 작동 못 한 것이 아닌지, 그러한 구조적 문제가 이번 사태를 비롯한 문제 발생에 영향을 미친 것이 아닌지 면밀히 살필 필요가 있다”며 “법과 원칙에 따라 하나하나 사실관계를 확인하고 위법한 것이 있으면 책임 소재를 규명할 것”이라고 말했다.

이 특검은 “반대로 사실 없는 근거 없는 주장도 분명히 밝혀야 한다. 특검의 역할은 의혹을 확대하는 게 아닌 해소하는 것”이라며 “야당이나 여당 어느쪽에도 불리한 결론을 미리 정해놓고 수사하지 않겠다”고 말했다.

이 특검은 “국민 여러분이 가진 의혹에 대해 특검이 답하고 수사 내용도 가능한 한 소상하고 투명하게 공개하겠다”며 “특검팀은 국민 참정권을 지킨다는 막중한 사명감을 가지고 한 치의 흔들림 없이 수사 임하겠다. 어떠한 외부 압력에도 굴하지 않고 법에 따라 운영하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글