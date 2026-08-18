경찰, ‘성남 보복살인’ 50대 오는 25일 머그샷 공개 결정

자신을 스토킹 혐의로 고소한 전 60대 연인에게 앙심을 품고 살해한 50대 남성의 신상 정보가 오는 25일 공개된다.

경기남부경찰청 형사과는 18일 ‘성남 보복살인’ 사건의 피의자 A씨에 대한 신상정보공개 심의위원회를 열고 A씨의 이름과 나이, 얼굴사진 등을 공개하기로 했다고 밝혔다.

경찰은 특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률(중대범죄 신상공개법)을 검토한 결과, A씨가 신상 공개심의 대상에 해당한다고 판단했다.

다만, A씨가 신상공개 결정에 이의를 제기함에 따라 관련 규정에 의거, 5일 이상의 유예기간을 둔 후 오는 25일부터 내달 24일까지 30일간 A씨 신상을 경기남부경찰청 홈페이지에 공개하기로 했다.

유예 기간에 A씨는 신상공개 결정 취소 청구 행정소송을 제기하거나 집행 정지 가처분 신청을 할 수 있다.

중대범죄 신상공개법은 범행 수단이 잔인하고, 중대한 피해가 발생한 경우, 피의자가 그 죄를 범했다고 믿을 만한 충분한 증거가 있을 경우, 국민의 알 권리 보장 및 피의자의 재범 방지 및 범죄예방 등 공공의 이익을 위해 필요한 경우 신상 공개 대상이 될 수 있다고 규정하고 있다

A씨는 지난달 5일 오전 3시쯤 성남시 중원구 상대원동에서 4년간 교제하다 헤어진 60대 여성 B씨를 찾아가 미리 준비한 흉기로 찔러 살해한 혐의로 구속됐다. A씨는 피해자로부터 스토킹 혐의로 고소당하자 이에 대해 앙심을 품고 범행을 준비한 것으로 조사됐다.

경찰은 A씨에게 형법상 살인보다 법정형이 무거운 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(보복살인) 혐의를 적용했다. A씨는 19일 검찰로 송치될 예정이다.