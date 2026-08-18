이번 여름은 혹독하게 더웠다. 아침에 달리기를 해왔지만, 새벽에도 도저히 나갈 수 없었다. 그렇게 2주 정도 지나자 아침부터 오전까지 기분이 썩 좋지 않았고, 마음의 기준점이 평소보다 10%는 내려간 듯했다. 갑작스러운 일이 벌어지면 예민하게 반응하곤 했다. 돌이켜보니, 일어나서 마음이 편치 않은 날도 달리기 시작하면 10분쯤 지나 ‘어떻게든 되겠지’ 하는 낙관적인 마음으로 변하곤 했다.



우울증으로 기운이 없어 운동을 하지 못하고, 외부 활동까지 줄어들면서 체력은 더 떨어지는 경우 나중에 움직이려고 해도 근력이 약해져 포기하고 마는 악순환에 빠진다. 그런 상태에서는 마음의 힘도 함께 약해진다.



마음이 몸을 조정하는 게 아니라 신체 활동이 마음 상태에 영향을 준다. 독일 프라이부르크대학의 운동심리학자 라인하르트 푹스 교수는 참가자들을 주당 운동시간과 강도에 따라 비활동군, 중등도, 고활동군으로 나눈 뒤 낯선 평가관 앞에서 5분간 모의 면접 스피치를 하고, 이어 5분간 암산을 시킨 후 오답을 지적하도록 했다. 이후 스트레스에 반응하는 코르티솔 농도, 심박 변이도 등을 측정했다.



그 결과 비활동군에서는 급격한 상승을 보인 반면 고활동군은 코르티솔 상승폭이 낮았고, 과제가 끝난 후 빠른 속도로 회복됐다. 규칙적인 운동처럼 통제된 상태에서 스트레스를 주는 행위는 심리사회적 스트레스나 돌발 상황에 대처하는 능력을 높이고, 회복탄력성 같은 심리적 건강에도 긍정적 영향을 미친다는 것이다. 이를 ‘교차 스트레스 적응 가설’이라고 한다.



신체적 한계를 주체적으로 극복하고 내 몸을 통제해본 경험은 무기력에 머무르기보다 ‘버텨낼 수 있다’는 자기 효능감을 강화한다. 심리적 스트레스를 느끼지 않게 되는 것이 아니라 신체 내부의 과민 반응을 줄이고, ‘이 정도는 견딜 수 있다’는 것으로 해석할 수 있게 돕는다. 내게 닥친 스트레스 상황을 고통으로 인식하며 일단 피하려 하기보다, 운동할 때 경험한 목표 달성이라는 보상과 결합해 ‘노력해서 대응해볼 만한 일’로 전두엽이 재해석하며 회피하려는 변연계를 억제하고, 도파민 보상회로가 낙관적인 방향으로 작동된다.



그래서 운동을 하면 몸만 건강해지는 것이 아니라 심리적 스트레스에 대한 대응력과 회복력도 높여준다. “상담을 해야 할까요?” 우울감이나 무기력, 불안 등 여러 이유로 진료실에서 자주 듣는 질문이다. 나는 상담도 좋지만 같은 비용이라면 퍼스널 트레이닝도 좋다고 권유한다. 내면의 감각과 감정, 과거의 경험을 지나치게 들여다보면 모든 걸 심리적 문제로 해석하며 현재의 고통을 더 깊게 만들 우려가 있다. 그보다 체계적으로 운동하면 몸의 변화가 눈에 보이고, 횟수와 중량으로 정량적 측정을 할 수 있다. 예전에는 고통스럽고 피하고만 싶었던, 그리고 성격 문제로 여겼던 일상의 스트레스가 버텨낼 만한 것으로 바뀌고, 오래 가던 아픔이 전보다 빨리 아무는 것을 경험할 수 있다.



몸과 마음을 이원론적으로 나눠 볼 필요는 없다. 뇌에서는 몸과 마음의 스트레스가 모두 신경회로란 같은 언어로 처리된다. 몸을 잘 움직여 견딜 만한 고통을 느껴보고, 내 몸을 스스로 통제해본 사람은 인생의 파도가 닥쳤을 때 쉽게 휩쓸리지 않고 견뎌낼 수 있다.