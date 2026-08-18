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포(暴)와 폭(暴)의 시대

입력 2026.08.18 20:04

수정 2026.08.18 20:05

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[송혁기의 책상물림]포(暴)와 폭(暴)의 시대

‘자포자기’에 대한 국어사전의 풀이는 “절망에 빠져 자신을 스스로 포기하고 돌아보지 아니함”이다. 언뜻 생각하기에는 “하려던 일을 도중에 그만두어 버림, 자신의 권리나 자격, 물건 따위를 내던져 버림”을 뜻하는 ‘포기’라는 어휘가 여기에서 나왔음 직하다. 그런데 ‘포기’의 포(抛)와 ‘자포자기’의 포(暴)는 한자가 다르다. 왜 그럴까?

‘자포자기’라는 말의 출처인 <맹자>에서 자포(自暴)는 예의를 비방하며 자신을 해치는 것이고 자기(自棄)는 인의를 행할 수 없다며 자신을 버리는 것이다. 애초에 도리를 인정하지 않는 사나운 사람에게는 말이 소용없고, 도리가 좋다 해도 자신은 행할 수 없다며 체념한 사람과는 일을 함께할 수 없다는 맥락에서 나왔다.

‘포/폭(暴)’은 햇볕 좋은 날 두 손으로 곡식을 받들고 말리는 모습을 표현한 글자이다. 햇볕이 좋다 못해 너무 강렬하면 두려움을 줘서일까, 언제부터인가 ‘사납다’ ‘해치다’ 등의 뜻으로 많이 사용되면서 “햇볕에 쬐어 말리다”라는 원래 뜻은 점점 약해졌다. 뜻에 따라 ‘쬘 폭’과 ‘사나울 포’로 음을 달리해 읽는 원칙이 있었지만, 사나움은 점차 음까지 마구 침범해 포력이 아닌 폭력으로 쓰게 됐고, 광포와 함께 광폭도 표준어로 인정됐으며, 흉포로는 성에 차지 않아서 아직 허용되지 않는 흉폭으로 쓰곤 했다.

국가 간의 포악무도한 폭행인 전쟁이 지리멸렬하게 이어지는 가운데, 세계 곳곳이 전례 없는 폭염에 시달린 여름이다. 그리고 그 계절의 끝에 닥친 엄청난 폭우로 다시 많은 이들이 고통받고 있다. 포와 폭이 두려운 것은 강도뿐 아니라 갑작스러움에 있다. 예상치 못한 재변을 당한 분들이 자포자기하지 않을 수 있도록 국가와 사회의 지원을 아끼지 말아야 할 것이다. 나아가 자연재해보다 더 두려운 것은, 인간 스스로 일말의 선한 가능성마저 업신여기고 훼방하며 나에게 체념하고 남에게 무자비해지는 일이다. 이포역포(以暴易暴), 포악함으로 포악함을 바꾸는 데에 불과한 전쟁을 속히 멈추고 맑은 하늘 환하게 부서지는 햇살 아래 사람다움의 속살을 펼쳐 뽀송뽀송하게 말리는 계절이 오기를, 소박하게 그러나 간절히 소망한다.

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