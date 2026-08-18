창간 80주년 경향신문

고등학생이 또래 여학생 20여명 딥페이크로 음란물 제작해 유포

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

고등학생이 딥페이크' 기술을 이용해 또래 여학생 20여명의 음란물을 만들어 SNS에 유포한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

앞서 A군이 운영한 SNS 계정은 다른 경찰서에도 신고된 바 있으나 해당 수사팀은 용의자를 특정할 수 없다는 이유로 사건을 관리 미제로 등록했다.

이후 경기남부경찰청은 추가 신고를 접수해 수사하는 과정에서 단서를 모아 A군을 피의자로 특정, 검거했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

고등학생이 또래 여학생 20여명 딥페이크로 음란물 제작해 유포

입력 2026.08.18 20:11

수정 2026.08.18 20:57

펼치기/접기
  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

경기남부경찰청, 검찰에 송치

경찰 마크

경찰 마크

고등학생이 딥페이크(인공지능 기반 이미지 합성)’ 기술을 이용해 또래 여학생 20여명의 음란물을 만들어 SNS에 유포한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

경기남부경찰청 사이버수사과는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(허위 영상물 제작 및 반포) 등의 혐의로 고등학생 A군을 검찰에 불구속 송치했다고 18일 밝혔다.

A군은 또래 여학생 20여명의 사진을 다른 영상 등과 합성하는 수법으로 딥페이크 음란물을 만들어 SNS에 게시한 혐의를 받고 있다. 해당 계정에 올라온 게시물은 불특정 다수에게 노출됐다.

앞서 A군이 운영한 SNS 계정은 다른 경찰서에도 신고된 바 있으나 해당 수사팀은 용의자를 특정할 수 없다는 이유로 사건을 관리 미제로 등록했다.

이후 경기남부경찰청은 추가 신고를 접수해 수사하는 과정에서 단서를 모아 A군을 피의자로 특정, 검거했다.

경찰 관계자는 “이번 사건은 피해자들이 각자 신고해 단서가 없거나 특정되지 않아 관리 미재로 등록됐지만, 신고가 누적되면서 A군을 피의자로 특정해 붙잡을 수 있었다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글