‘축구 고향’ 스페인 복귀 이강인 “우승 향한 야망·열정 갖고 왔다”

아틀레티코 마드리드 입단식

그리에즈만 등번호 7번 물려받고

“팬들에게 기쁨 줄 것” 정식 인사

수비·많은 활동량 적응 숙제로

스페인 무대로 돌아온 한국 축구의 간판 이강인(25·아틀레티코 마드리드·사진)이 새 유니폼을 입고 이루고 싶은 목표를 분명하게 밝혔다. 바로 ‘우승’이다.



이강인은 18일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 공식 입단식에서 “우승을 향한 야망과 열정을 갖고 이곳에 왔다”며 새로운 도전에 대한 기대감을 드러냈다.



파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드와 2031년 6월까지 계약한 이강인은 지난 9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와의 쿠팡플레이 시리즈에서 먼저 새 소속팀 유니폼을 입었다. 서울에서 비공식 데뷔전을 치른 뒤 스페인으로 이동한 그는 이날 홈 팬들에게 정식으로 인사했다.



이강인이 아틀레티코행을 결정하는 과정에서 중요하게 생각한 것은 우승 가능성이었다. 어린 시절부터 스페인에서 성장한 그는 “이 구단이 얼마나 위대한지 알고 있었다”며 “구단에서 연락이 왔을 때부터 우승하기 위해 이곳에 오고 싶었다”고 말했다. 그는 이어 “팬들에게 기쁨을 줄 수 있도록 매일 최선을 다해 훈련하겠다”고 덧붙였다.



아틀레티코의 ‘원클럽맨’ 코케가 이적 과정에 영향을 미쳤다는 사실도 공개했다. 이강인은 “코케는 내가 이곳과 계약하기로 마음먹은 가장 큰 이유 가운데 하나”라며 “직접 연락을 해왔다. 지금도 매일 그에게 많은 것을 배우고 있다”고 설명했다. 디에고 시메오네 감독과 함께한 훈련에 대해서는 ‘열정’을 언급했다. 이강인은 “이전 팀들과 비교해 가장 놀랐던 것은 감독의 엄청난 열정이었다”며 “훈련 강도는 굉장히 높지만 팀 특유의 분위기 덕분에 즐겁게 훈련하고 있다”고 말했다.



시메오네 감독은 강한 압박과 적극적인 수비 가담, 많은 활동량을 요구하는 지도자다. 공격적인 재능을 갖춘 이강인이 아틀레티코 특유의 축구에 얼마나 빠르게 적응할지는 시즌 초반 중요한 관전 포인트다.



등번호 ‘7번’에 대해서는 개인적인 의미보다 팀을 앞세웠다. 과거 앙투안 그리에즈만이 달았던 번호지만 이강인은 “나의 유일한 목표는 팀을 돕는 것”이라며 “이 유니폼을 입는 마지막 날까지 팀을 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.



다만 해결해야 할 숙제도 있다. 이강인은 병역 특례에 따른 병무청 행정 절차 때문에 선수단 합류가 늦어지면서 프리시즌 훈련을 온전히 소화하지 못했다. 강도 높은 압박과 공수 전환을 중시하는 시메오네 감독의 전술에 적응할 시간도 상대적으로 부족했다.



시즌 초반 출전 시간을 확보하려면 공격에서 장점을 보여주는 동시에 수비 가담과 활동량까지 충족해야 한다.



아틀레티코 역시 새 시즌을 앞두고 적극적으로 전력을 보강했다. 이강인을 비롯해 알레한드로 그리말도, 모르텐 율만, 크리스티안 로메로 등을 영입했다.



목표는 레알 마드리드와 바르셀로나의 양강 구도를 흔들고 다시 우승 경쟁의 중심에 서는 것이다. 그 도전의 한가운데에 이강인이 선다. 아틀레티코는 20일 오전 4시 리야드 에어 메트로폴리타노에서 승격팀 말라가와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전을 치른다.

