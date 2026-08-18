임성재에게 주어진 지상 과제 “단독 8위보다 더 높이”

PGA PO BMW 챔피언십 출전 최종전 투어챔피언십 나가려면 페덱스컵 포인트 30위 내 들어야

‘최소한 단독 8위 이상의 성적을 거둬야 한다’.



미국프로골프(PGA) 투어 플레이오프 2차전에 나서는 임성재(사진)에게 주어진 과제다.



오는 21일부터 나흘간 미국 미주리주 세인트루이스의 벨러리브 컨트리클럽(파70)에서 PGA 투어 플레이오프 2차전 BMW 챔피언십(총상금 2000만달러)이 열린다. 페덱스컵 포인트 랭킹 상위 50명이 출전하는 이번 대회에서는 최종전인 투어 챔피언십에 나갈 30명을 가린다.



한국 선수로는 페덱스컵 랭킹 4위 김시우와 26위 김주형, 40위 임성재가 참가한다. 김시우는 이미 최종전 진출을 확정했고, 김주형은 어느 정도 여유가 있다. 임성재는 이번 대회에서 페덱스컵 랭킹을 10계단 이상 끌어올려야 지난해까지 7년 연속 출전했던 투어 챔피언십에 올해도 나갈 수 있다.



지난 17일 끝난 플레이오프 1차전 페덱스 세인트주드 챔피언십 결과는 이번에도 임성재에게 기대를 걸게 한다. 페덱스컵 랭킹 53위였던 임성재는 1차전에서 공동 5위에 올라 2차전에 나서게 됐다. 1차전 이전 페덱스컵 랭킹 50위 밖에 있던 선수 가운데 2차전에 든 선수는 임성재가 유일하다.



골프전문 매체 골프닷컴은 1차전을 앞두고 임성재의 2차전 진출 확률을 18%, 최종전 진출 확률을 1.9%로 예측했다고 전했다. 2차전 참가가 결정된 상태에서 이를 토대로 계산하면 최종전 출전 확률은 약 10.56%다. 페덱스컵 포인트 1052점을 쌓은 임성재는 30위 리키 파울러(미국·1258점)에게 206점 뒤져 있다. 임성재가 파울러를 넘어서려면 이번 대회에서 최소 220.25점 이상을 받아야 가능성이 생긴다. 이를 위해서는 225점이 주어지는 단독 8위 이상의 성적을 내야 한다. 다만 단독 8위는 탈락이 확정되지 않는 최소 조건일 뿐이다.



임성재가 1차전처럼 5위 정도의 성적을 내면 최종전 가능성은 크게 높아질 것으로 보인다. 5위에 걸린 300점을 받으면 임성재의 페덱스컵 포인트는 1352점으로 25위 라이언 폭스(뉴질랜드)의 현재 포인트와 같아진다.



현재 1341점인 김주형은 최종전에 나설 확률이 높지만 방심할 수는 없다. 이번 대회에서 최하위권에 머물 경우 다른 선수들에게 역전 기회를 줄 수 있기 때문이다. 페덱스컵 랭킹 4위 김시우는 2701점을 확보해 최종전 진출을 확정했다. 1256점으로 31위인 게리 우들랜드(미국)가 이번에 우승해 750점을 더하더라도 김시우에게는 크게 못 미친다.

