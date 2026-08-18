‘타선 가뭄’ 시달리는 LG, 돌려막기로 물꼬 트일까

주말 3연전 타율 0.172 등 ‘무기력’ 수비 대체 어렵고 2군 활용도 막혀 현재 엔트리 내에서 해결책 찾아야

공격력을 완전히 잃어버린 LG가 탈출구를 찾지 못한 채 헤매고 있다.



LG는 지난 주말 SSG와의 3연전에서 무력한 타선을 그대로 노출했다. 이 기간 팀 타율은 0.172였다. 하물며 상대 팀 SSG는 이번 시즌 마운드 최약체로 평가된다. 팀 평균자책이 5.51이다. 그런데도 LG 타선은 기를 못 폈다. 3경기를 합쳐 안타는 16개, 득점은 7점에 그쳤다. 출루율도 0.222에 불과했다.



지난 14일 SSG전에서는 5회까지 안타를 하나도 치지 못했다. 상대 선발은 급하게 마운드에 오른 대체 선발 최민준이었으나 LG 타자들은 연신 빈 방망이만 휘둘렀다. 6회에야 송찬의와 오스틴 딘이 안타를 터트렸지만 빅이닝으로 이어지지는 못했다. 15일 경기에서는 팀 8안타를 기록하며 타선 가뭄에서 벗어나는 듯했다. 박동원의 2타점 홈런도 나왔다. 그러나 안타는 일부 선수에게 몰렸다. 선발 출전 타자 중 4명이 무안타에 그쳤고 LG는 SSG 선발 김건우에게 이번 시즌 최다인 9개의 삼진을 당했다.



결국 승리의 흐름을 이어가지 못했다. 16일에는 1선발 카를로스 카라스코를 내세우고도 0-6으로 완패했다. 팀 안타 4개 중 2개를 신민재가 만들었다. 7회 대타 송찬의와 이영빈이 안타로 출루했지만 이를 해결해줄 선수가 없었다.



이 3경기 동안 LG 타선을 책임진 선수는 오스틴 딘(4안타), 신민재(5안타), 문정빈(2홈런) 정도다. 볼넷 4개를 골라낸 박해민을 비롯해 일부 선수를 제외하면 꾸준히 출루한 타자를 찾기 어려웠다.



LG는 극심한 타격 침체에서 벗어나기 위해 타선을 조금씩 조정하고 있다. 7월부터 1할대 타율에 머무는 문보경은 선발 라인업에서 제외됐다. 8월 출루율이 0.257에 그치는 홍창기는 9번 타자로 내려갔다. 송찬의와 문정빈이 고정 선발로 자리 잡았고 이주헌, 이영빈, 최원영 등 저연차 백업 선수들도 투입되고 있다.



그러나 LG의 변화는 기본틀을 크게 벗어나지 않는다. 8월 타율이 저조한 박해민(0.069), 홍창기(0.133)가 꾸준히 선발 출전하고 있다. 수비에서 대체할 선수를 찾기 어려워 타격이 좋지 않아도 빼기가 쉽지 않다. 2군과의 선수 이동도 활발하지 않다.



결국 LG는 현재 엔트리에 등록된 선수들 안에서 해결책을 찾아야 한다.



LG는 지난 16일 기준 1위와 6.5경기 차이인 3위다. 4위 KIA가 1경기 차이로 따라붙었다. 이제는 상위권 도약보다 하위권 추락을 경계해야 한다. 방망이가 살아나지 않으면 가을야구조차 위험하다.

