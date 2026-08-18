“여자 복싱도 같은 보수 요구하려면 3분 라운드 뛰어야”

선수 보호 위해 ‘2분 라운드’ 전 세계챔피언 샨텔 캐머런 “정상급 경기, 규칙 같아져야”

여자복싱 전 세계챔피언 샨텔 캐머런(35·영국·사진)이 남녀 선수의 동등한 보수를 요구하려면 여자 선수들도 남자와 같은 라운드당 3분 경기를 해야 한다고 주장했다.



영국 가디언은 17일 캐머런과 인터뷰하며 여자복싱의 경기 시간과 보수 문제를 다뤘다. 프로복싱 세계 타이틀전은 일반적으로 남자가 12라운드 3분, 여자는 10라운드 2분으로 치러진다.



캐머런은 여자복싱이 남자복싱과 동등한 대우를 요구하려면 경기 규칙의 차이부터 없애야 한다는 입장이다. 그는 “영국 국내에서는 2분 라운드를 유지할 수 있지만 유럽선수권이나 세계선수권 같은 정상급 무대에서는 남자와 마찬가지로 3분 라운드를 적용해야 한다”고 밝혔다.



마우리시오 술라이만 세계복싱평의회(WBC) 회장은 여자 선수의 2분 라운드가 선수 보호를 위한 것이라는 입장을 고수하고 있다. 그러나 캐머런은 여자 선수들도 3분을 충분히 소화할 수 있으며 경기 시간을 성별에 따라 달리해야 할 의학적 근거가 충분하지 않다고 주장한다. 캐머런은 “매년 뇌 자기공명영상(MRI) 검사를 받고 있으며 이상 징후가 발견되면 곧바로 은퇴하겠다”고 말했다.



캐머런은 오는 29일 영국 버밍엄에서 미카엘라 메이어(미국)와 WBA·WBC·WBO 슈퍼웰터급 통합 타이틀전을 치른다. 이 경기는 10라운드 2분으로 열린다. 메이어가 2분 라운드를 원했고 캐머런은 큰 경기를 성사시키는 것이 더 중요하다며 받아들였다.



프로복싱에는 정해진 연봉 체계가 없다. 선수의 인지도와 흥행력, 방송권료, 입장 수입 등에 따라 경기마다 대전료가 협상된다. 남녀 격차는 크다. 2024년 11월 열린 제이크 폴-마이크 타이슨전에서 폴은 약 4000만달러, 타이슨은 약 2000만달러를 받은 것으로 보도됐다. 같은 대회 공동 메인이벤트에 나선 케이티 테일러는 약 610만달러, 아만다 세라노는 약 800만달러를 받은 것으로 알려졌다. 남자 메인이벤트 선수의 수입이 여자 정상급 선수보다 약 2.5~6배 많았던 셈이다. 여자복싱의 대전료도 빠르게 오르고 있다. 테일러와 세라노가 2022년 처음 맞붙었을 때 두 선수 모두 100만달러 이상의 대전료를 받았고, 2025년 세 번째 맞대결에서는 세라노가 700만달러대 후반의 개인 최고 대전료를 받은 것으로 알려졌다. 그래도 남자 최고 선수들의 대전료와 비교하면 격차는 여전히 크다.



여자복싱의 보수 문제는 경기 시간만으로 설명하기 어렵다. 흥행 규모와 방송권, 스폰서 수입 등 시장 규모의 차이가 대전료에 직접적 영향을 미치기 때문이다. 그래도 캐머런이 동일한 경기 조건을 받아들여야 한다고 주장하는 것은 여자복싱이 남자복싱과 같은 규칙으로 경기해야 보수에서도 진정한 동등함을 요구할 수 있다는 취지로 풀이된다.

