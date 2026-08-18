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필리핀 10대, 학교서 총기 난사로 2명 사망…보디캠으로 범행 생중계도

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필리핀에서 10대 고등학생이 학교에서 총기를 난사해 학생 1명을 살해하고 자신도 숨졌다.

앞서 지난 6월 말 필리핀 중부 레이테주의 산호세 국립고등학교에서 14세·15세 용의자 2명이 권총을 쏴서 학생 3명이 사망하고 20명이 부상했다.

이 사건 이후 두 달도 지나지 않아 학교 총기 난사 사건이 또다시 발생한 것이다.

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필리핀 10대, 학교서 총기 난사로 2명 사망…보디캠으로 범행 생중계도

입력 2026.08.18 20:24

  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

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18일(현지시간) 필리핀의 한 고등학교에서 한 학생이 다른 학생을 총으로 쏴 숨지게 한 사건이 발생해, 이날 잠보앙가의 아테네오 데 잠보앙가 대학교에 경찰들이 집결해 있다. AFP연합뉴스

18일(현지시간) 필리핀의 한 고등학교에서 한 학생이 다른 학생을 총으로 쏴 숨지게 한 사건이 발생해, 이날 잠보앙가의 아테네오 데 잠보앙가 대학교에 경찰들이 집결해 있다. AFP연합뉴스

필리핀에서 10대 고등학생이 학교에서 총기를 난사해 학생 1명을 살해하고 자신도 숨졌다. 필리핀은 총기 소유를 규제하고 있지만 암시장 등을 통해 쉽게 유통되고 있다.

18일(현지시간) 현지 당국·경찰에 따르면 이날 필리핀 남부 민다나오섬의 아테네오 데 삼보앙가 대학교 부속 중고등학교에서 9학년 학생인 용의자가 소총과 권총을 갖고 교내로 들어와 학생들에게 총격을 가했다. 이 과정에서 10학년 남학생 1명이 사망하고 2명이 부상했으며, 용의자는 범행 후 스스로 목숨을 끊었다.

용의자는 숨진 학생의 교실로 찾아가 희생자를 쏘고 교사를 향해서도 사격한 것으로 알려졌다. 당국은 그가 몸에 보디캠을 착용한 채 범행 장면을 SNS로 생중계했다고 전했다. 범행 영상에는 1인칭 슈팅게임(FPS)처럼 총구가 복도를 따라 이동하다가 교실 안을 향해 총을 쏘고 학생들이 비명을 지르면서 달아나는 모습 등이 담겼다.

필리핀 내무부는 성명을 통해 경찰이 이번 사건의 동기와 사용된 총기의 출처를 확인하고 학교 내부로 총기가 반입된 경위를 조사 중이라고 밝혔다. 호세 멜렌시오 나르타테스 필리핀 경찰청장은 “불필요한 우려를 낳을 수 있는 미확인 보도나 사진, 영상 등을 공유하지 말아 달라”고 말했다.

앞서 지난 6월 말 필리핀 중부 레이테주의 산호세 국립고등학교에서 14세·15세 용의자 2명이 권총을 쏴서 학생 3명이 사망하고 20명이 부상했다. 이 사건 이후 두 달도 지나지 않아 학교 총기 난사 사건이 또다시 발생한 것이다. 당국은 지난 6월 사건 발생 후 전국 학교에서 총격 사건 대응 훈련을 벌이는 등 학교 보안 강화를 추진해왔다.

페르디난드 마르코스 필리핀 대통령은 이날 페이스북 성명을 통해 “학교는 우리가 아이들을 맡겨 배우고 성장하며 앞으로 펼쳐질 삶을 꿈꾸게 하는 곳”이라면서 “이곳은 또한 우리나라에서 가장 안전한 장소 중 하나여야 한다”고 강조했다. 그는 법 집행 기관에 이번 사건을 철저히 조사하고 학교 내 폭력 예방 조치를 마련할 것을 지시했다.

필리핀에서 합법적인 총기 소유는 엄격한 규제 대상이지만, 대규모의 총기 암시장 등으로 인해 총기가 비교적 널리 유통되고 있다.

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