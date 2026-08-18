격주 비만치료 임상 3상 신청

JW중외제약, 12월에 개시 4주에 1회 투여도 개발 검토

JW중외제약이 ‘격주로 맞는 비만치료제’에 대한 국내 임상 3상 시험에 도전한다.



JW중외제약은 18일 식품의약품안전처에 비만치료 신약후보물질인 ‘보팡글루타이드’의 임상 3상 시험계획(IND)을 신청했다고 밝혔다. 임상 개시 시점은 올해 12월로, 회사는 내년 3월까지 시험을 진행할 예정이다.



국내 성인 비만·과체중 환자 300명을 대상으로 보팡글루타이드가 위약 대비 약효가 있는지, 안전성에 문제가 없는지 평가한다.



보팡글루타이드는 기존 비만치료제인 위고비(세마글루타이드)·마운자로(티르제파타이드)와 같은 글루카곤유사펩타이드(GLP-1) 계열의 물질이다. 췌장의 GLP-1 수용체에 작용해 인슐린 분비를 촉진하고, 위장에서 음식물 배출을 늦춰 포만감을 늘려주는 기능을 한다.



중국 바이오기업인 간앤리 파마슈티컬스가 개발한 이 물질은 지난 6월 중국에서 임상 3상 시험에 성공해 현재 품목 허가를 받기 위한 준비에 들어갔다. JW중외제약은 지난 4월 간앤리로부터 국내 독점 개발과 상업화 권리를 확보했다.



JW중외제약은 기존 비만치료제와의 차별점으로 ‘투약 기간’을 꼽고 있다. 위고비·마운자로처럼 주 1회 투여하는 것이 아닌 2주에 1회 투여로 주기를 늘려 편의성과 환자들의 순응도를 높였다는 취지다.



나아가 회사는 2주에 한 번 투약을 넘어 4주에 한 번으로 비만치료제의 지속성을 높이는 방안에 관해서도 개발을 검토할 예정이다. 또 비만 외에 다른 적응증(약물 사용 시 치료 효과가 기대되는 증상)에 대한 임상 3상 추진도 차례대로 진행할 방침이다.



JW중외제약은 “앞선 해외 임상에서 확인된 보팡글루타이드의 우수한 체중 감소 효과와 내약성 등을 국내 환자 대상으로도 명확히 입증해나갈 계획”이라며 “임상적 효과와 탁월한 투약 편의성까지 갖춘 새로운 비만치료 옵션을 제공할 수 있도록 개발에 속도를 내겠다”고 밝혔다.

