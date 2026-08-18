새우·망둑어, 미세플라스틱 최다

인하대팀, 인천 갯벌 생물 연구 “먹이사슬 따라 축적 증가 확인”

갯벌에서도 먹이사슬에 따라 미세플라스틱 축적 농도가 달라진다는 사실을 인하대 연구팀이 세계 최초로 확인했다.



인하대는 해양동물학연구실 연구진이 2024년 8월부터 지난해 10월까지 인천 무의도와 자월도 갯벌에서 해수와 퇴적물, 해조류 2종, 저서생물 19종 등 81개 개체를 대상으로 미세플라스틱 오염을 분석한 결과, 갯벌 생태계에서도 먹이사슬에 따라 미세플라스틱 축적 정도가 달라지는 현상을 확인했다고 18일 밝혔다.



이번 연구는 수산물에 미세플라스틱이 얼마나 노출·축적되었는지 알아보기 위해 진행했다.



연구팀은 갯벌 바닥에 사는 저서생물의 먹이 섭취에 따라 물속 입자를 걸러 먹은 바지락·대합 등 여과섭식자와 길게·칠게 등 퇴적물을 먹는 퇴적물섭식자, 해조류 주변 유기물을 먹는 새우·망둑어 등 쇄설물섭식자, 꽃게·골뱅이 종류인 대수리 등 다른 생물을 잡아먹는 포식자로 구분했다.



연구 결과 해수에서 92개, 퇴적물에서 110개, 생물시료에서 1428개 등 전체 1630개 미세플라스틱 입자가 검출됐다. 주요 재질은 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌(PE), 폴리스티렌(PS) 등이며, 전체 입자의 65%는 20~100㎛ 크기였다.



생물의 섭식 방식에 따라서 미세플라스틱 축적량에 차이가 있었다. 포식자인 꽃게와 대수리는 g당 3.63개 미세플라스틱이 검출돼 주요 먹이생물인 바지락과 대합 같은 여과섭식자에서 나온 0.87개보다 많았다. 새우나 망둑어 등 쇄설물섭식자에서는 g당 평균 26.69개가 검출돼 해조류 11.62개보다 많았다. 길게·칠게 등 퇴적물섭식자도 미세플라스틱 축적량이 여과섭식자의 6배 이상이었다.



연구팀은 이번 연구를 통해 미세플라스틱이 해수뿐 아니라 퇴적물과 해조류 표면에 축적되고, 생물의 먹이활동을 통해 상위 영양단계로 확대될 수 있는 것으로 분석했다.



미세플라스틱 검출 개수가 적더라도 생태학적 위험성이 낮은 것은 아니라는 사실도 확인했다. 여과섭식자의 경우 입자 수가 상대적으로 적었지만 일부 생물에서 폴리염화비닐(PVC)과 폴리아크릴로니트릴(PAN), 에폭시수지 등 잠재적 위험성이 높은 재질이 검출됐다.



이번 연구 결과는 미국화학회가 발간하는 환경과학 분야 국제학술지 ‘환경과학과 기술’ 창간 60주년 특별호에 게재됐다.

