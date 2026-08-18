영·호남 출신 한 명씩 후보로…“청와대·사법부 화해 시도”

대법관 최종 후보 2명 동시 제청 조희대, 같은 ‘대구 향판’ 손봉기 선택에 일각선 ‘끝까지 기싸움’ 분석도 인사 청문회 등 일정에 임명까지 평균 ‘50일’ 소요…‘2인 공석’ 불가피 ‘명태균 게이트’ 김건희·‘내란 중요임무’ 한덕수 등 전합 사건 영향 우려

조희대 대법원장이 18일 손봉기 대구지법 부장판사와 김성수 서울고법 부장판사를 새 대법관으로 임명제청했다. 법조계에서는 조 대법원장이 지역 법관·비서울대 출신인 판사들을 선택한 것을 놓고 청와대와 사법부의 화해를 도모하려는 시도라는 분석이 나온다.



조 대법원장은 대법관후보추천위원회가 손 부장판사를 노태악 전 대법관의 후임으로 추천한 지 209일 만에 임명제청을 했다. 이흥구 대법관의 후임인 김 부장판사는 추천 14일 만에 결정했다.



조 대법원장을 제외한 현 대법관 12인은 추천위 발표 이후 임명제청까지 평균 12.1일이 걸렸다. 노 전 대법관 후임 임명제청이 반년 넘게 미뤄지면서 “청와대와 사법부가 최종 후보에 대한 의견차를 좁히지 못했다”는 해석이 나왔다.



사법연수원 22기인 손 부장판사는 대구와 울산 지역에서 오래 근무했고 2019년 처음 시행된 법원장 후보 추천제에 따라 대구지방법원장으로 임명됐다. 수도권 법원의 한 부장판사는 “노 전 대법관도 대구 계성고, 한양대 법대 출신이었던 만큼 TK 지역 안배를 염두에 뒀을 것”이라며 “손 부장판사는 고등법원에서 부장판사로 근무한 적이 없고, 지방법원 부장판사 출신 법원장이라는 상징적인 의미도 있어서 고른 것 같다”고 설명했다.



일각에서는 손 부장판사를 중용한 것이 조 대법원장 본인의 제청권을 마지막까지 완전히 행사하려는 것이라고 풀이하기도 한다. 청와대가 노 전 대법관 후임으로 김민기 서울고법 부장판사를 선호하는 것으로 알려졌는데, 조 대법원장이 이를 받아들이지 않고 자신과 같은 ‘대구 향판’을 올렸다는 것이다.



연수원 24기인 김 부장판사는 ‘호남·비서울대’ 몫으로 최종 후보에 든 것으로 보인다. 전남광주 함평 출신에 광주인성고, 한양대 법대를 졸업했다. 또 다른 부장판사는 “이재명 정부 들어 첫 대법관 인선인 만큼 호남 TO(정원)를 무시할 수는 없었을 것”이라고 전했다.



이 대통령이 임명동의안을 국회에 제출하면 인사청문회 등 대법관 후임 인선 절차가 본격적으로 시작된다. 다만 이흥구 대법관 퇴임(오는 9월7일)까지 3주도 채 남지 않아 아무리 빠르게 절차를 진행해도 ‘2인 공석’은 불가피할 것으로 보인다. 현 대법관 12명은 대법원장 임명제청부터 대통령의 최종 임명까지 평균 50.3일이 소요됐다.



이에 따라 대법관 전원이 함께 심리하기로 했던 김건희 여사 사건, 한덕수 전 국무총리 사건의 선고 일정이 지연될 수 있다는 전망도 나온다. 대법원은 윤석열 전 대통령과 유무죄 판단이 엇갈려 논란이 됐던 김 여사의 ‘명태균 무상 여론조사 수수 의혹’ 사건과 한 전 총리, 이상민 전 행정안전부 장관의 내란 중요임무종사 혐의 사건을 전원합의체에 회부해 심리하고 있다. 대법원은 2022년에도 오석준 대법관 인사청문회가 길어져 공석이 발생하자 석 달간 전원합의체 선고를 하지 않았다.

