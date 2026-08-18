‘200년에 한 번’ 내릴 비…“예측불가 재난성 호우 빈번해질 것”

지난 광복절 연휴 남해안 지역을 중심으로 역대 강수량 기록을 갈아치운 재난성 호우가 내리면서 침수·고립 피해가 속출했다. 지구온난화로 해수면 온도가 상승하고 대기 중 수증기 양이 증가하면서 이번 폭우와 같은 극한 기상 현상의 빈도와 강도가 증가할 것으로 우려된다.



18일 기상청 자동관측기상장비(AWS) 관측자료를 보면 지난 15일부터 17일까지 사흘간 경남 거제에는 928.0㎜, 통영에는 752.8㎜의 비가 내렸다. 거제와 통영의 평년 여름철(6~8월) 강수량은 각각 935.1㎜와 728.8㎜다. 평년 여름철 석 달 동안 내릴 비가 사흘 만에 쏟아진 것이다.



기상청은 이번 연휴 거제에 내린 비를 통계적으로 ‘200년에 한 번’, 통영에 내린 비를 ‘100년에 한 번’ 나타날 수준의 극한호우로 분석했다. 거제에는 지난 17일 하루에만 654.3㎜가 쏟아졌다. 전국 97개 종관기상관측지점(ASOS)에서 관측된 역대 일 강수량 가운데 세 번째로 많은 양이다. 거제는 17일 오전 1시32분부터 한 시간 동안 124.5㎜가 쏟아졌는데, 1972년 근대 관측이 시작된 이후 거제에서 나타난 가장 강한 비다. 이번 폭우 이전 국내에서 시간당 120㎜ 이상이 관측된 사례는 5차례에 불과하다. 경남과 전남광주, 제주 곳곳에서도 300~400㎜ 폭우가 쏟아졌다.



이번 폭우는 기상청 예상을 크게 뛰어넘었다.



제13호 태풍 ‘돌핀’이 약해지면서 남은 저기압이 기상청 예측보다 더 남쪽으로 접근하면서 폭우 피해가 커진 것으로 보인다. 이현호 공주대 대기과학과 교수는 “저기압 접근 경로가 조금만 더 위쪽으로 올라갔더라면 전남광주·전북 지역을 중심으로 강수가 집중해서 나타났을 수 있지만 저기압 경로가 예상보다 남쪽으로 내려오면서 남해안에 걸친 지역에 많은 비가 내린 것으로 보인다”고 말했다.



여기에 한반도 동쪽의 고기압이 강화되면서 저기압이 빠져나가지 못하고 남해안 부근에 장시간 머문 것도 기록적인 강수량을 만든 원인이 됐다. 기상청은 특히 거제 주변의 지형적 영향으로 저기압이 강하게 발달한 상황에서 고온다습한 공기가 지속해서 유입되면서 강수가 집중됐다고 이날 설명했다.



우진규 기상청 통보관은 “수증기를 유입시키는 하층제트는 이동하면서 강수에 영향을 주는 것이 일반적이지만 이번에는 한 지역에 머물면서 시간당 70㎜ 안팎의 비를 뿌려 강수량이 기하급수적으로 늘어났다”고 말했다.



문제는 기후변화가 심화할수록 이처럼 과거의 경험을 뛰어넘는 극한 기상 현상이 잦아질 수 있다는 점이다. 지구온난화로 해수면 온도가 상승하고 대기가 머금을 수 있는 수증기의 양이 늘면서 극한호우가 발생할 수 있는 조건도 강화되고 있다. 이준이 부산대 기후과학연구소 교수는 “대기 수증기 함량이 올라가 특정 지역에 비가 얼마나 내릴지 예측하는 일은 점차 어려워지고 있다”며 “다만 극한 고온 현상이 잦아지고 시간당 강우 강도가 강해지는 등 복합기후재난의 빈도와 강도가 점차 커질 것이라는 점은 자명한 사실”이라고 말했다.

