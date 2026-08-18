청년 일자리 증발, 주범은 ‘AI’

한은 “4년간 28만개 감소, 그중 94%가 AI 고노출 업종”

“결과 검증 등 업무 맡기며 경력 쌓을 기회 만들어줘야”

‘자동화’ 비중 클수록 고용 줄어

연구팀, 지원 제도 전환 등 제안

생성형 인공지능(AI)이 확산한 2022년 이후 4년 동안 줄어든 청년층(15~29세) 일자리 28만여개 중 94%가 ‘AI 고노출 업종’이었다는 한국은행 분석이 나왔다. 연구팀은 청년이 AI와 함께 경험을 쌓는 ‘경력 사다리’를 만드는 데 정책의 초점을 맞추자고 제안했다.



한은 조사국 고용연구팀은 18일 ‘청년고용 위축, AI 탓인가? 변화하는 경력 사다리와 대응 과제’ 보고서에서 지난 4년간 청년층 일자리가 28만5000개 감소했으며, 이 중 26만8000개(94.0%)가 AI 고노출 업종이었다고 밝혔다. AI의 빠른 확산이 청년층 고용 악화와 연관돼 있음을 보여주는 수치다. | 관련기사 8면



분석 기간은 2022년 6월부터 올해 6월까지로, 연구팀은 업무와 AI 기술의 연관도가 높은 상위 50% 업종(전체 4분위 중 3·4분위)을 ‘AI 고노출 업종’으로 분류했다.



일자리 감소폭은 정보서비스업(31.4%)과 출판업(27.4%), 컴퓨터 프로그래밍·시스템 통합 및 관리업(16.6%), 전문서비스업(11.6%) 순으로 컸다.



반면 같은 기간 50대 일자리는 23만개 증가했는데, 이 중 17만3000개(75.2%)가 AI 고노출 업종에서 늘었다.



오삼일 한은 고용연구팀장은 “청년층은 매뉴얼에 있는 업무를 주로 하는데 이는 AI가 대체할 수 있다”며 “(50대가 맡는) 시니어 업무는 조직의 성격과 맥락을 이해해야 할 수 있어 대체하기 어렵다”고 분석했다.



AI로 인한 일자리 타격은 고학력 청년에게 더 컸다.



2019~2022년 비슷한 수준이던 대졸 청년과 전문대졸 이하 청년의 실업률은 생성형 AI ‘챗GPT’가 출시된 2022년 11월 이후 각각 7.0%와 5.4%로 벌어졌다.



AI 고노출 업종에서 일하던 기존 청년 근로자의 실업도 더 늘었다. 연구팀이 코로나19 팬데믹 기간을 제외하고 2016년 1월~2019년 12월과 2022년 7월~2026년 6월을 비교하니, AI 고노출 업종의 청년층 월평균 유출량(실업)은 3700명에서 4900명으로 약 32% 증가했다.



다만 AI 활용 방식에 따라 청년실업에 미치는 영향은 차이를 보였다. AI에 과업 수행을 완전히 맡기는 ‘자동화’ 활용 비중이 높은 업종일수록 청년고용 감소폭이 컸고, AI를 초안 작성이나 검증 등 보조 수단으로 사용하는 업종에선 감소폭이 완만했다.



보고서는 그러나 최근 청년고용 부진을 모두 AI 영향만으로 설명할 수는 없다고 단서를 달았다. 코로나19 팬데믹 이후 산업별 고용 조정, 경력직 중심 채용, 재택근무 확산 등이 영향을 미쳤을 수 있다는 것이다.



연구팀은 청년층이 경력을 쌓아 인재 파이프라인을 만드는 정책이 필요하다고 제언했다. AI가 자료 정리와 초안 작성 등 초급 업무를 하더라도, 결과를 검증하며 현장에 맞게 적용하는 업무를 주니어 직무에 포함해 청년이 AI를 활용하면서 숙련도를 높이도록 교육 체계를 재설계해야 한다는 것이다.



연구팀은 기업을 지원할 때도 신규 채용 중심의 ‘채용 보조금’에서 숙련도 향상에 대응한 ‘경력 형성 지원금’으로 확대하자고 했다.



또 조세와 지원 제도를 정비해 기업이 인력 절감형 자동화에 과도하게 치우치지 않게 해야 한다고 강조했다.

