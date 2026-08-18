현대차 노조, 10년 만에 ‘전면 파업’ 예고

16차 교섭까지 이견 못 좁혀…19·20일 4시간씩, 21일엔 8시간 전면 파업 포스코 노사 임금협상도 결렬, 파업 현실화 땐 1968년 창사 이후 첫 파업

현대자동차 노조가 10년 만에 전면 파업에 나선다. 포스코 노조도 창사 이후 첫 파업을 벌일 가능성이 있다.



현대차 노사는 18일 울산공장에서 16차 교섭을 벌였으나 핵심 쟁점을 놓고 이견을 좁히지 못했다. 지난달 8일 15차 교섭 이후 41일 만에 노사 대표가 마주 앉았지만, 협상은 별다른 진척을 이루지 못했다.



이에 노조는 19일과 20일 각각 4시간 부분 파업, 21일 8시간 전면 파업을 한 뒤 24일과 25일 각각 4시간 부분 파업을 추가로 벌일 방침이다. 현대차 노조가 전면 파업에 나서는 것은 2016년 단체교섭 이후 10년 만이다. 노조는 21일 전면 파업하고 간부를 중심으로 서울 양재동 본사를 찾아가 사측을 압박할 계획이다.



노사가 대립하는 쟁점은 상여금 인상, 과거 노조 활동 과정에서 불법행위로 해고된 조합원 복직, 정년 연장 등이다. 사측은 이 안건이 올해 임금협상 대상이 아닌 데다 합법적으로 해고된 조합원을 복직시킬 명분이 없다는 입장인 것으로 알려졌다. 정년 연장은 정치권에서 먼저 정리가 되어야 한다는 의견인 것으로 전해졌다.



노조는 “회사 측 교섭 재개 요청에 진전된 안을 기대했으나 사측 협상안은 여전히 미흡하다”며 “파업으로 사측을 압박하면서 합의점을 찾기 위한 노력은 계속하겠다”고 밝혔다. 노조는 올해 교섭을 시작한 이후 지난 14일까지 부분 파업을 벌여 현재까지 총 44시간 파업했다.



포스코 노사도 올해 입금협상을 두고 견해차를 좁히지 못하면서 중앙노동위원회 조정이 중지됐다. 포스코 대표교섭노조인 한국노총 금속노련 포스코노동조합에 따르면, 노사는 이날 중노위에서 2026년 임금협상과 관련해 최종 조정회의를 열었으나 합의점을 찾지 못했고 중노위는 조정 중지를 결정했다. 조정 중지는 노사 간 의견 차이가 커 노동위 조정으로 합의에 이르기 어렵다고 판단해 조정 절차를 끝내는 결정이다.



노조는 쟁의대책위원회 심의를 거쳐 향후 투쟁 계획을 정할 방침이다. 쟁의 절차와 별개로 사측과 교섭은 이어간다는 입장이다. 포스코 노조는 지난달 8~9일 쟁의행위 찬반투표에서 조합원 92.2% 찬성으로 쟁의행위를 가결했다. 포스코 노조의 파업이 현실화할 경우 1968년 포스코 창사 이후 첫 파업이 된다.



노조는 기본급 7.1% 인상과 격려금 600%, 우리사주 50주, 명절상여금 200% 지급 등을 요구하고 있다. 반면 사측은 기본급 1.5% 인상과 격려금 250만원 지급 등을 제시했다. 복지포인트 30만원 추가 지급과 근속축하금 인상, 주택 대부 기준 개선 등도 협상안에 포함했다.

