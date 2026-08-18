러, 영국에 “테러 공범”…버넘 “우크라 100% 지지 계속”

우크라이나가 영국산 무인기(드론)로 러시아 본토를 타격한 것을 두고 러시아가 영국에 대해 “테러 공범”이라며 비난하고 나섰다.

17일(현지시간) 영국 BBC 방송은 주영 러시아 대사관이 이날 발표한 성명에서 “영국이 우크라이나 사태를 고의로 악화하는 쪽을 택했다”며 “영국은 이를 통해 유혈 범죄와 테러 공격의 공범이자 공동 가해자 역할을 하고 있다”고 말했다고 보도했다. 러시아 측은 “영국의 행동에는 필연적으로 그에 상응하는 책임이 따르게 될 것이며, (영국이) 분쟁에 더 깊이 개입할수록 치러야 할 대가는 더욱 커질 것”이라고 위협했다.

이와 관련해 영국 국방부 대변인은 “영국은 우크라이나와 어깨를 나란히 하고 있다”며 “러시아는 우크라이나 침공은 물론, 영국과 우리의 동맹국들을 겨냥한 공격에 맞서겠다는 우리 정부의 결의를 조금도 의심해선 안 될 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “영국은 우크라이나가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 불법 침략에 맞서 스스로 방어할 수 있도록 필요한 장비를 제공하는 데 전념하고 있다”고 말했다.

앤디 버넘 영국 총리도 18일 거듭해서 “우리는 좋을 때만 잘 지내는 그런 친구가 아니다. 우크라이나가 어려울 때 함께할 것”이라며 “계속해서 우크라이나를 100% 지지할 것”이라고 말했다고 BBC 방송이 전했다.

영국은 우크라이나의 주요 지원 국가다. 독일 싱크탱크 킬 세계경제연구소에 따르면 지난 6월까지 우크라이나에 대한 군사 지원 규모는 미국(736억달러)과 독일(284억달러)에 이어 영국(181억달러)이 세 번째다.

앞서 우크라이나는 최근 6개월간 영국산 장거리 드론을 활용해 러시아 본토를 겨냥한 ‘심층 타격’ 작전을 전개해온 것으로 알려졌다. 마리야 자하로바 러시아 외무부 대변인은 영국제 부품을 사용한 드론이 러시아 로스토프주 카멘스키 타격에 동원됐다고 발표했으며, 영국군 소식통 역시 자국 드론이 우크라이나의 러시아 공격에 사용됐다고 BBC에 전했다.