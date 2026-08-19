기준금리 올랐는데 예금금리는 뚝···저축은행 “예금? 굳이…”

저축은행 3곳, 기준금리보다 낮게 책정 예금 급증해 유동성 관리 나선듯

한국은행이 지난달 기준금리를 올리고 추가 인상 가능성까지 나오고 있지만 저축은행 예금금리는 도리어 내려가고 있다. 기준금리보다 낮은 금리를 책정한 곳까지 생겼다. 증시로 빠져나갔던 자금이 상당 부분 돌아왔고, 대출 확대 여력도 제한적인 탓에 예금 금리 인상 유인이 떨어지기 때문으로 풀이된다.

저축은행중앙회 18일 공시를 보면, 전국 79개 저축은행의 1년 만기 정기예금 평균 금리는 이날 현재 연 3.76%로 지난달 말 대비 0.05%포인트 하락했다. 저축은행 예금금리는 지난해 말 2.92%에서 지난달 8일 3.95%까지 올랐으나, 한은이 기준금리 인상을 결정한 지난달 16일 이후 본격적으로 내리기 시작했다.

지난달 8일엔 연 4.30~4.60% 상품이 72개에 달했지만 한 달여가 지난 현재 연 4.30%가 넘는 예금은 자취를 감췄다. 이날 기준 최고금리는 연 4.10%이며 연 4%대 금리를 제공하는 상품은 25개에 불과하다.

저축은행 3곳은 자사 1년 만기 정기예금 금리를 기준금리(2.75%)보다 낮게 책정하기까지 했다. 기준금리가 인상하면 금융회사는 예금금리를 올리기 마련이지만 저축은행 업계에선 정반대 양상이 나타나고 있는 셈이다.

이를 두고 금융권에선 ‘오는 고객을 막지 않지만, 굳이 예금 고객을 유치하지는 않겠다는 전략’이라는 평가가 나온다.

우선, 저축은행이 금리 조절에 나선 것은 유동성 관리 차원으로 풀이된다. 과거 저축은행에선 특정 월에 예금 고객이 늘어나는 경우가 많았고, 만기가 도래하면 고객에게 예치금과 이자 지급을 위해 특판(특별판매) 경쟁을 벌이는 등 유동성 관리에 어려움을 겪곤 했다.

지난달 증시가 하락하자 상대적으로 높은 금리를 제공하는 저축은행으로 돈이 몰렸고, 1년 뒤 과거와 같은 유동성 문제를 겪지 않기 위해 선제적으로 금리를 조절하고 있다는 것이다.

여기에 금융당국의 가계부채 총량 관리로 대출을 늘리기 쉽지 않은 환경도 영향을 준 것으로 보인다. 저축은행은 대출을 내주면서 수익을 내는데 대출이 늘지 않으면 예금을 많이 확보할 필요성도 줄어들어 예금 금리를 올리기 어렵다. 업계 관계자는 “유치한 예금자산을 대출 등으로 운용해야 하지만, 최근엔 대출을 늘리기가 쉽지 않아 예금을 늘릴 유인이 크지 않다”고 말했다.

저축은행이 만기가 짧은 예금에 더 높은 금리를 적용하는 것도 같은 맥락에서다. 이날 현재 저축은행의 3년 만기 정기예금 평균 금리는 연 2.96%로 1년 만기 상품보다 0.80%포인트 낮다. 저축은행은 2022년 8월부터 1년 만기 예금에 가장 높은 금리를 적용하고 있다.

만기가 길수록 자산을 운용하기가 까다롭고, 금리 변동에 따른 리스크를 최소화하기 위해 예금자산을 1년 단위로 운용하는 전략을 펴고 있는 것으로 보인다.