전국 곳곳 비·소나기…오늘도 무더운 날씨

수요일인 19일은 전국이 대체로 무더운 가운데, 곳곳에 소나기가 내리겠다.

기상청에 따르면 이날 아침까지 수도권과 전라권, 경남, 제주도를 중심으로 비나 소나기가 이어지는 곳이 있겠다.

오전부터 저녁 사이에는 경기 남부와 강원 남부 내륙·산지, 충청권, 남부지방에도 소나기가 예상된다. 강원 북부 내륙과 충남권에서는 아침까지 0.1㎜ 미만의 약한 빗방울이 떨어지는 곳도 있겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기 북부는 5~20㎜, 경기 남부와 강원 남부 내륙·산지는 5~40㎜, 대전·세종·충남·충북은 5~50㎜가량이다. 광주·전남과 전북, 부산·울산·경남, 대구·경북 등 남부지방에는 5~60㎜의 소나기가 내릴 것으로 예상된다. 전남광주에는 5~40㎜, 전북 남부와 경남에는 5~20㎜, 제주도에는 5㎜ 안팎의 비가 내리겠다.

돌풍과 함께 천둥·번개가 발생할 가능성이 있어 야외활동과 시설물 관리에 유의해야 한다.

낮 최고 기온은 29∼33도로 예보되며 무더운 날씨가 이어지겠다.

이날 오전 기준 전국 주요 지역 기온은 서울 24.8도, 인천 26.0도, 수원 24.2도, 춘천 21.6도, 강릉 26.6도, 청주 24.7도, 대전 23.8도, 전주 24.7도, 전남광주 26.5도, 제주 26.8도, 대구 25.8도, 부산 25.5도, 울산 24.3도, 창원 25.0도 등이다.

미세먼지의 농도는 전국이 ‘좋음’∼‘보통’ 수준이다.