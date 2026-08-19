대기업 고액연봉자 보수 중 36%가 주식보상···곽노정 SK하이닉스 사장 ‘218억원’ 최고

올해 상반기 대기업에서 5억원 이상을 받은 고액보수자들의 전체 보상 총액 중 36.4%가 주식보상인 것으로 나타났다. 그룹별로는 SK와 두산이 전체 금액의 60% 이상을 차지했다.

19일 기업데이터연구소 CEO스코어가 올해 반기보고서를 제출한 대기업집단 소속 기업을 대상으로 상반기 개인별 보수총액을 조사한 결과, 5억원 이상 수령자는 661명으로 집계됐다. 이 중 주식기준 보상을 받은 인원은 145명으로 전체의 21.9%에 달했다.

주식보상 지급액은 3689억원으로, 전체 조사 대상 661명의 퇴직소득을 제외한 보수총액 1145억원의 36.4%를 차지했다.

주식 보상 수령 인원이 가장 많은 그룹은 SK로, 30명이 1534억원을 받았다. 이어 두산에서 18명이 808억원을 수령하며 2위를 기록했다. 두 그룹의 주식보상 지급액을 합치면 2343억원으로 전체의 63.5%에 달했다.

AI(인공지능) 특수로 반도체·발전 부문의 실적 개선과 주가 급등으로 인해 성과 수혜자가 많았던 것으로 분석된다.

전체 주식 보상 수령자 145명 중 오너 일가는 9명으로 6.2%에 그친 반면 전문경영인은 136명으로 93.8%를 차지했다.

오너일가 9명의 주식 보상액은 총 666억원으로 전체의 18.0%를 차지했으며 전문경영인 136명의 주식 보상액은 3023억원으로 82.0%였다.

박정원 두산그룹 회장이 376억원을 수령하며 오너일가 중 주식 보상액을 가장 많이 수령했다. 개인 보수총액 456억원의 82.5%에 달하는 규모다.

전문경영인 중 주식 보상액이 높은 상위 5인은 곽노정 SK하이닉스 사장 218억원, 송재승 SK스퀘어 최고투자책임자(CIO) 179억원, 정재헌 SK텔레콤 사장 167억원, 박정호 SK하이닉스 경영자문위원 160억원, 최준기 SK하이닉스 담당 124억원 등으로 모두 SK그룹 출신이었다.