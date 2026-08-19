뉴욕증시, 유가·국채금리 급등에 사흘째 하락…나스닥 1.3%↓

18일(현지시간) 미국 뉴욕증시 3대 주요 지수가 일제히 하락 마감했다. 지정학적 긴장 고조에 따른 국제유가 상승과 미국 국채금리 급등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 116.38포인트(0.22%) 내린 5만3343.40에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 53.30포인트(0.69%) 내린 7691.76에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 355.20포인트(1.33%) 내린 2만6289.71에 각각 마감했다.

미국과 이란의 휴전 협정 연장이 무산되고 중동의 지정학적 위험이 고조되면서 유가 상승과 함께 인플레이션(물가 상승) 압력이 커졌다. 이에 따라 미 국채 매도 움직임으로 이어지며 국채 금리도 급등했다. 그 결과 주식과 같은 위험자산 선호 심리가 위축된 것으로 분석된다.

미 30년 만기 국채 금리는 이날 장중 연 5.33%대까지 올라 2007년 이후 19년 만에 최고 수준을 기록했다. 글로벌 시장금리의 벤치마크인 미 10년 만기 국채 금리도 4.71%대에서 움직이며 2005년 1월 이후 최고치 주변에 머물렀다.

국제유가도 사흘 연속 상승세를 이어갔다. 10월 인도분 브렌트유와 9월 인도분 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 전장 대비 각각 0.17%, 0.52% 오른 배럴당 91.02달러, 84.95달러에 거래를 마쳤다. 두 유종 모두 지난 7월24일 이후 최고치이다.

종목별로는 인공지능(AI)·반도체 관련 종목들이 하락했다. 마이크론 테크놀로지(-7.06%), 샌디스크(-8.89%), 웨스턴 디지털(-7.43%) 등이 큰 폭으로 내렸다. SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)도 9.20% 떨어졌고, 필라델피아 반도체 지수(SOX)는 4.98% 하락했다.

시장은 오는 19일 미국 연방준비제도(Fed)의 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개와 월마트, 엔비디아 등 주요 기업들의 실적 발표를 주시하고 있다.