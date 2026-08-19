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뉴욕증시, 유가·국채금리 급등에 사흘째 하락…나스닥 1.3%↓

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18일 미국 뉴욕증시 3대 주요 지수가 일제히 하락 마감했다.

지정학적 긴장 고조에 따른 국제유가 상승과 미국 국채금리 급등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 116.38포인트 내린 5만3343.40에 거래를 마쳤다.

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뉴욕증시, 유가·국채금리 급등에 사흘째 하락…나스닥 1.3%↓

입력 2026.08.19 07:46

  • 이보라 기자

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미국 뉴욕 뉴욕증권거래소에서 트레이더들이 일하는 모습. 로이터연합뉴스

미국 뉴욕 뉴욕증권거래소에서 트레이더들이 일하는 모습. 로이터연합뉴스

18일(현지시간) 미국 뉴욕증시 3대 주요 지수가 일제히 하락 마감했다. 지정학적 긴장 고조에 따른 국제유가 상승과 미국 국채금리 급등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 116.38포인트(0.22%) 내린 5만3343.40에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 53.30포인트(0.69%) 내린 7691.76에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 355.20포인트(1.33%) 내린 2만6289.71에 각각 마감했다.

미국과 이란의 휴전 협정 연장이 무산되고 중동의 지정학적 위험이 고조되면서 유가 상승과 함께 인플레이션(물가 상승) 압력이 커졌다. 이에 따라 미 국채 매도 움직임으로 이어지며 국채 금리도 급등했다. 그 결과 주식과 같은 위험자산 선호 심리가 위축된 것으로 분석된다.

미 30년 만기 국채 금리는 이날 장중 연 5.33%대까지 올라 2007년 이후 19년 만에 최고 수준을 기록했다. 글로벌 시장금리의 벤치마크인 미 10년 만기 국채 금리도 4.71%대에서 움직이며 2005년 1월 이후 최고치 주변에 머물렀다.

국제유가도 사흘 연속 상승세를 이어갔다. 10월 인도분 브렌트유와 9월 인도분 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 전장 대비 각각 0.17%, 0.52% 오른 배럴당 91.02달러, 84.95달러에 거래를 마쳤다. 두 유종 모두 지난 7월24일 이후 최고치이다.

종목별로는 인공지능(AI)·반도체 관련 종목들이 하락했다. 마이크론 테크놀로지(-7.06%), 샌디스크(-8.89%), 웨스턴 디지털(-7.43%) 등이 큰 폭으로 내렸다. SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)도 9.20% 떨어졌고, 필라델피아 반도체 지수(SOX)는 4.98% 하락했다.

시장은 오는 19일 미국 연방준비제도(Fed)의 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개와 월마트, 엔비디아 등 주요 기업들의 실적 발표를 주시하고 있다.

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