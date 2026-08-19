왕이 중국 외교부장, 오늘 5년 만에 방한···‘종전 다자 논의’ 주목

왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 19일 1박 2일 일정으로 방한한다.

외교부에 따르면 왕 부장은 이날 오후 입국해 조현 외교부 장관과 한중 외교장관 회담 및 공식 만찬을 갖고 양국 관계, 한반도 정세, 지역 및 국제 문제 등에 대해 의견을 교환할 예정이다.

왕 부장의 방한은 2021년 9월 이후 약 5년 만이다. 한중 외교장관 회담은 지난해 9월 베이징에서 열린 이후 약 11개월 만에 개최된다.

외교부 박두순 대변인은 “이번 회담은 오는 11월 중국 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 한중 관계 전면 복원의 성과를 점검하고 다음 단계와 고위급 교류 준비를 본격화하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

왕 부장은 20일에는 청와대에서 이재명 대통령을 예방한다. 위성락 청와대 국가안보실장도 왕 부장과 회담 및 오찬을 가질 예정이다.

왕 부장의 이번 방한을 통해 이 대통령이 지난 15일 광복절 경축사를 통해 제안한 ‘종전 다자 논의’와 관련한 의견 교환이 이뤄질지에 이목이 쏠리고 있다.